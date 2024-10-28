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Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову

Ася Миллер
28 октября 2024 г.

Российские силы атаковали сразу четыре района города - Холодногорский, Шевченковский, Салтовский и Киевский. Среди пострадавших - около 10 человек.

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Последствия ракетного удара по Харькову (архивное фото)
Последствия ракетного удара по Харькову (архивное фото)Фото: Andrii Marienko/AP Photo/picture alliance

В ночь на понедельник, 28 октября, российские войска нанесли удар по Харькову. В Холодногорском районе города разрушения получил девятиэтажный дом. Снаряд упал рядом с жилой постройкой, повредив стены верхних этажей и остекление окон, начался пожар, уточнил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ночного обстрела города пострадали четыре человека.

Вечером в воскресенье, 27 октября, армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами сразу три района Харькова - Шевченковский, Киевский и Салтовский. Основной удар КАБов пришелся на частный сектор, повреждены крыши и остекление домов. В результате атаки пострадали как минимум шесть человек, сообщили местные власти.

 

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