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В Харькове российская бомба попала в многоэтажный дом

Ася Миллер
3 октября 2024 г.

В результате удара по жилой многоэтажке пострадали девять человек, среди них - 3-летний ребенок. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

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Последствия российского удара по Харькову (архивное фото)
Последствия российского удара по Харькову (архивное фото)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Российские военные вечером в среду, 2 октября, нанесли удары по Харькову корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Одна из бомб попала в жилой пятиэтажный дом. Между третьим и четвертым этажами начался пожар. К данному моменту известно о девяти пострадавших, среди них - 3-летний ребенок, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Жильцы дома эвакуированы, экстренные службы заняты тушением пожара и разбором завалов, под которыми могут находиться люди, добавил Синегубов.

На российский удар по Харькову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав кадры с места событий в соцсети Х. "Чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную поддержку со стороны мира, со стороны партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", - написал Зеленский.

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