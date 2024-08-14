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РФ атаковала Одессу баллистической ракетой

Ольга Лебедева
14 августа 2024 г.

Российская атака была направлена на портовую инфраструктуру Одессы, заявил глава ОВА Кипер. Кроме того, РФ обстреляла Харьковскую и Херсонскую области, совершив затем повторные атаки на спасателей.

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Порт Одессы
Порт Одессы (фото из архива)Фото: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/picture alliance

Российские войска атаковали Одессу баллистической ракетой, ранены два человека. "Целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура", - заявил в среду, 14 августа, руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В результате ранен водитель зерновоза, который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а также 39-летняя сотрудница порта, указал он. "Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил Кипер.

Удары в Харьковской и Херсонской областях

В тот же день ВС РФ нанесли удар из реактивных систем залпового огня по частным домам в прифронтовом селе Купянского района Харьковской области. В результате возник пожар, а во время работы спасателей и пожарных были нанесены повторные удары, при этом россияне пытались попасть в том числе в пожарных, заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По ее данным, жертв и пострадавших нет. 

Аналогичная атака была совершена в Херсонской области. "При ликвидации последствий вражеского удара в селе Станислав команда местной пожарной охраны попала под повторную атаку. Спасатели и работники местной пожарной охраны тушили пожар в хозяйственных постройках, возникший в результате обстрела. Во время работы на пожарных повторно сбросили взрывчатку со вражеского БПЛА", - указала ГСЧС. В результате пострадали 4 спасателя.

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