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Российская ракета попала в здание "Новой Почты" в Одессе

Ася Миллер
2 мая 2024 г.

В результате второй за день ракетной атаки по городу пострадали 14 человек, о погибших не сообщается.

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Последствия обстрела Одессы армией РФ (архивное фото)
Последствия обстрела Одессы армией РФ (архивное фото)Фото: REUTERS

Российская ракета вечером в среду, 1 мая, попала в грузовое отделение и сортировочное депо компании "Новая Почта" в Одессе. Ракетный удар на своей странице в социальной сети Facebook подтвердил глава компании Владимир Поперешнюк. По его словам, все 18 человек, находившихся на рабочем месте, успели спрятаться в бомбоубежище.

В результате ракетной атаки были повреждены около 900 посылок. Клиентам пообещали компенсировать их стоимость в полном объеме.

В свою ояередь председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в своем Telegram-канале, что в результате вечерней ракетной атаки РФ по Одессе пострадали 14 человек, один из них госпитализирован, погибших не было.

В ночь на 1 мая Россия ударила по Одессе баллистическими ракетами. Погибли три человека, еще трое получили ранения.

 

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