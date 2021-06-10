Суд в Москве отклонил апелляции на запрет ФБК и "Штабов Навального"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил жалобы на решение Московского городского суда о признании основанных оппозиционером Алексеем Навальным организаций экстремистскими. В среду, 4 августа, суд огласил определение о признании законным решения Мосгорсуда, запретившего и ликвидировавшего Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального".

"Решение Московского городского суда от 9 июня 2021 года оставить без изменений, жалобы - без удовлетворения", - указывается в документе. Тем самым решение Мосгорсуда вступило в законную силу.

Представитель организаций Навального, адвокат Иван Павлов сообщил о намерении защиты продолжить процесс обжалования вплоть до иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "После того, как мы получим копию решения апелляционного суда, мы обратимся в кассационную инстанцию", - указал он.

Команда Навального продолжит работу

Между тем команда Навального продолжит работу, несмотря на запрет и ликвидацию их организаций, заявил в соцсетях ближайший соратник отбывающего реальный срок оппозиционера Леонид Волков. "Мы точно не найдем себе никаких оправданий, если опустим сейчас руки", - подчеркнул он.

Волков указал, что своими решениями российские суды официально признали экстремизмом борьбу с коррупцией, участие в выборах, попытки создать политическую партию и мирные митинги. "Как можно не бороться с властью, для которой все это экстремизм?" - написал он далее.

Апелляция на решение Мосгорсуда

В поданной в начале июля апелляции на решение Мосгорсуда юристы правозащитного проекта "Команда 29" (К29) указали на грубые нарушения норм материального и процессуального права. В частности, суд "не смог указать, какими доказательствами, кроме неподписанных информационных справок и односторонних актов фиксации страниц ФБК, ФЗПГ и Штабов Навального в интернете, он пришел к выводу об осуществлении экстремистской деятельности", отмечается в документе.

9 июня Мосгорсуд признал связанные с Алексеем Навальным ФБК и ФЗПГ, а также "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ" ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена. Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

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