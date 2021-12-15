 ″Репортеры без границ″ сообщили о росте арестов журналистов на 20 процентов за год | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 16.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

"Репортеры без границ" сообщили о росте арестов журналистов на 20 процентов за год

Беларусь попала в первую пятерку стран по числу арестованных журналистов. Она же стала единственной страной в мире, в которой за решетку попало больше работающих в СМИ женщин, чем мужчин.

Колючая проволока на тюремной стене

В мире в 2021 году до пиковых показателей выросло число журналистов, арестованных за выполнение профессиональной деятельности. Об этом сообщает организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном докладе, опубликованном в четверг, 16 декабря. По ее данным, за решеткой сейчас находятся 488 сотрудников СМИ, примерно на 20 процентов больше, чем год назад. Это развитие, по мнению "Репортеров без границ",  вызвано прежде всего ухудшением ситуации в таких странах, как Беларусь, Мьянма и Китай.

Число преследуемых журналистов в Беларуси выросло 4,5 раза

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич

Беларусь попала в число наиболее неблагоприятных стран в связи жестким подавлением режимом Александра Лукашенко массовых протестов после выборов президента, прошедших в августе 2020 года. В результате за год число арестованных журналистов в стране выросло с 7 до 32.

В докладе отдельно упоминается бывший редактор Telegram-канала Nexta   Роман Протасевич, который был задержан 23 мая в результате принудительной посадки в Минске летевшего в Вильнюс самолета Ryanair после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Протасевич до сих пор находится под домашним арестом.

В Беларуси за решеткой больше женщин, чем мужчин

Другая особенность Беларуси заключается в том, что в этой стране - единственной в мире - в заключении находится больше женщин-работников СМИ (17), чем мужчин (15). Они составляют 9 из 20 профессиональных журналистов и 8 из 9 сотрудников СМИ, выполняющих функции директора, менеджера или юриста.

Как отмечают "Репортеры без границ", эти цифры свидетельствуют о том, что белорусский режим отказался от "традиционной патриархальной терпимости по отношению к женщинам", будучи застигнутым врасплох тем, что женщины сыграли ведущую роль в протестах. Первыми из осужденных журналистов были сотрудницы вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, приговоренные к двум годам лишения свободы за освещение протестов.

Журналистки польского телеканала Белсат Катерина Андреева и Дарья Чульцова

Катерина Андреева и Дарья Чульцова

В нынешнем докладе организация уделила особое внимание журналисткам, преследуемым за выполнение профессиональной деятельности. По ее данным, за последние четыре года число осужденных представительниц СМИ во всем мире выросло в два раза и достигло 60.

Китай возглавляет пятерку стран c наибольшим числом арестованных журналистов

Как и в прошлые годы, наибольшее число журналистов в заключении (127) по сравнению с другими странами мира находится в Китае. После принятия летом 2020 года закона о национальной безопасности, направленного на установление более жесткого контроля над Гонконгом, в этом регионе было арестовано и отправлено за решетку не менее 10 журналистов.

В Мьянме после военного путча зимой 2021 года и последовавшими за ним массовыми протестами за решеткой оказались 52 журналиста по сравнению с двумя арестованными работниками СМИ годом ранее. В пятерку стран с наибольшим числом журналистов в заключении попали также Вьетнам (43) и Саудовская Аравия (31).

30 журналистов преднамеренно убиты

За год в мире погибли 46 журналистов (42 мужчины и 4 женщины). Из них 30 стали жертвами преднамеренного убийства, 16 погибли при исполнении служебных обязанностей.  При этом, как отмечают "Репортеры без границ", это - самый низкий показатель за почти 20 лет. Наиболее опасными странами для журналистов в нынешнем году были Мексика (7), Афганистан (6), Индия (4), Йемен (4) и Пакистан (3).

В прошедшие пять лет три четверти всех убийств журналистов было совершено в десяти странах, больше всего в Мексике и Афганистане (по 47), Сирии (42), Индии и Йемене (по 18), Ираке (17), Пакистане (16), Филиппинах (15).

В заложниках находятся 65 журналистов: 44 в Сирии, 11 в Ираке, 9 в Йемене и один в Мали. Больше всего из них (28) захватили боевики террористической организации "Исламское государство", исламистской группировки  "Хайат Тахрир аш-Шам" (7), а также ряд других участников гражданской войны в Сирии (14).

Смотрите также:

  • Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафне Каруана Галиция

    Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 44:01

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

Аудио- и видеофайлы по теме

"Полнейшее беззаконие": что в Германии и ЕС думают о приговоре белорусским журналисткам  

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"  

Реклама