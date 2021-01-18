"Репортеры без границ" призывают ФРГ поддержать журналистов Беларуси

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает правительство Германии "поскорее и без лишней бюрократии" оказать поддержку журналистам в Беларуси. Об этом говорится в заявлении RSF, поступившем в распоряжение DW в среду, 20 января.

Финансовая поддержка гражданского общества в Беларуси в размере 21 млн евро, которую МИД ФРГ обещал в минувшие выходные, должна быть оказана как можно скорее, призвал глава немецкого отделения RSF Кристиан Мир (Christian Mihr). В частности, Берлину следует поддержать журналистов, которых режим Александра Лукашенко хочет заставить замолчать, а также независимые СМИ, освещающие ситуацию в Беларуси, вне зависимости от того, из каких стран они работают, отметил Мир.

Беларусь на 153-м месте в рейтинге свободы слова

Накануне вступило в силу постановление о лишении белорусского независимого портала Tut.by статуса СМИ, напоминают правозащитники. Кроме того, на прошлой неделе прошли обыски в другом независимом СМИ, агентстве БелаПАН, а также был задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. RSF напоминает, что в рейтинге свободы слова Беларусь находится на 153-й позиции из 180. В настоящее время в стране под стражей остаются девять журналистов, в том числе репортеры "Белсата" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, обвиняемых в "нарушении общественного порядка", и сотрудница Tut.by Катерина Борисевич, которая привела в статье слова врача об отстутствии в крови погибшего активиста Романа Бондаренко алкоголя, что противоречило заявлениям властей.

Протесты в Минске, ноябрь 2020 года

Пять месяцев протестов в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны 9 августа 2020 года, продолжаются уже пять месяцев. По данным ЦИК РБ, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Демонстранты считают эти данные сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и в настоящее время обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. Евросоюз ввел санкции против окружения Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификациям выборов и подавлению мирных протестов.

Смотрите также: