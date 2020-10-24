 В Минске задержали участников очередного марша протеста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.11.2020

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Беларусь

В Минске задержали участников очередного марша протеста

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании нескольких участников акции "Марша людей с (не)ограниченными возможностями". По данным БАЖ, задержаны два журналиста, один из них позже был отпущен.

Одна из прошлых акций протеста в Минске

Одна из прошлых акций протеста в Минске

В Минске прошли задержания на протестной акции, которую организаторы назвали "Маршем людей с (не)ограниченными возможностями". "За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны несколько человек", - сообщила в четверг, 5 ноября, "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Участники акции, большинство из которых составляли люди с инвалидностью и их сопровождающие с плакатами, бело-красно-белыми флагами и другой символикой, собрались на площади Независимости у Красного костела. После этого участники марша проследовали на инвалидных колясках и костылях в направлении центра, при этом они скандировали: "Жыве Беларусь!" и "Время вышло". Задержания произошли в районе Октябрьской площади, где участники марша образовали цепь солидарности с задержанными и пострадавшими на акциях протеста. После этого акция завершилась.

В числе задержанных - два журналиста

По информации Tut.by, на Октябрьской площади были задержаны две девушки. В свою очередь Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что во время марша был задержан инвалид Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста, а также Наста Захаревич. Позже БАЖ сообщила в Telegram-канале, что Добротвор был освобожден через три часа после задержания. С ним провели беседу и проверили документы, протокол не составляли. Добротвор также указал, что не видел в отделении Насту Захаревич.

Акции протеста людей с инвалидностью уже проходили в Минске 15 и 22 октября. На первой из них был задержан сопровождавший колонну юрист Олег Граблевский, на второй задержаний не было.

В числе задержанных - журналисты

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. По данным ведомства, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процента голосов, его главная соперница Светлана Тихановская - 10,1 процента. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

ЕС в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. По данным СМИ, комитет постоянных представителей стран ЕС 4 ноября согласовал введение санкций в отношении Лукашенко и еще 14 лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов и полицейское насилие в отношении мирных протестующих.

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    Автор: Наталья Позднякова


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