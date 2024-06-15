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Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ

Ольга Лебедева
15 июня 2024 г.

После внесения в черный список Национального расчетного депозитария РФ Euroclear приостановил процесс разблокирования активов российских компаний, пишет РБК со ссылкой на документ.

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Штаб-квартира Росбанка в Москве
Росбанк был в числе компаний, средства которых разблокировал EuroclearФото: Artyom Geodakyan/TASS/picture alliance

По информации РБК, европейский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование активов россиян в связи с новыми санкциями США. После того как Вашингтон внес в черный список Национальный расчетный депозитарий (НРД) РФ, в Брюсселе приостановили все процессы обслуживания активов с его участием, пишет российское издание в субботу, 15 июня, со ссылкой на письмо Euroclear клиентам.

В документе говорится, что депозитарий анализирует влияние санкций на Euroclear Bank. "До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены", - отмечается далее.

Подлинность документа РБК подтвердила глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. В свою очередь партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин, сославшись на данные бельгийских партнеров, сообщил, что Euroclear взял паузу. Эксперты в интервью РБК пояснили, что приостановка европейским депозитарием обслуживания активов с участием НРД равнозначна заморозке процесса разблокирования активов российских компаний.

СМИ: Компании РФ получили деньги Euroclear со счетов типа С

Ранее сообщалось, что несколько российских компаний смогли взыскать средства Euroclear со счетов типа С, на которых Москва блокирует доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Успеха в возвращении средств после победы в суде добились Росбанк и управляющая компания "Лидер" - "дочка" "Газпрома" и ВЭБ.РФ, написали "Ведомости" со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ходом процессов.

При этом арбитражные суды удовлетворили четыре иска к Euroclear - Росбанка, "Лидера", МТС банка и банка "Санкт-Петербург", и еще один иск, поданный к Euroclear инвестором-физлицом, удовлетворил суд общей юрисдикции, отметило издание. В общей сложности по этим делам может быть изъято около 18,4 млрд рублей (в пересчете около 193,3 млн евро).

В базирующемся в Бельгии депозитарии Euroclear хранятся российские активы, замороженные в результате введения санкций из-за развязанной Москвой войны в Украине.

Санкции против НРД

Министерство финансов США 12 июня объявило о новом санкционном пакете в отношении физических лиц и компаний, связанных с войной РФ против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России и других странах.

Под ограничения подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ. Позже к данным санкциям США присоединилась Великобритания.

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