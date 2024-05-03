Компании РФ получили деньги Euroclear со счетов типа С

Три российских компании и одно физлицо отсудили взыскание со счетов типа С средств европейского депозитария Euroclear. Первые из них - Росбанк и управляющая компания "Лидер" - уже получили деньги, пишут "Ведомости".

Несколько российских компаний смогли взыскать средства европейского депозитария Euroclear со счетов типа С, на которых Москва блокирует доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Об этом в пятницу, 3 мая, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с ходом процессов.

Успеха в возвращении средств после победы в суде добились Росбанк и управляющая компания "Лидер" - "дочка" "Газпрома" и ВЭБ.РФ, указывает издание. Директор по правовым вопросам Росбанка Александр Кудрявцев подтвердил газете, что банку удалось взыскать собственные средства по исполнительному листу со спецсчета Euroclear.

По сведению "Ведомостей", арбитражными судами были удовлетворены четыре иска к Euroclear - Росбанка, "Лидера", МТС банка и банка "Санкт-Петербург", и еще один иск, поданный к Euroclear инвестором-физлицом, удовлетворил суд общей юрисдикции.

В общей сложности по этим делам может быть изъято около 18,4 млрд рублей (в пересчете около 187,4 млн евро).

В расположенном в Бельгии депозитарии Euroclear хранятся российские активы, замороженные в результате введения санкций из-за развязанной Москвой войны в Украине.