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США призвали ЕС снизить налоги на доходы от активов России

Олег Соколенко
21 апреля 2024 г.

США призвали Евросоюз снизить налоги на доходы от замороженных активов России, чтобы увеличить потенциальную ежегодную помощь Украине с 3 до 5 млрд евро. В Брюсселе сомневаются, что это возможно.

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США призвали ЕС снизить налоги на доходы от активов РФ, чтобы помочь Украине
США призвали ЕС снизить налоги на доходы от активов РФ, чтобы помочь УкраинеФото: Napoli/Giacomino/ROPI/picture alliance

США призвали Европейский Союз снизить налоги на доходы от инвестирования замороженных активов России, чтобы можно было увеличить объем помощи Украине. Об этом сообщила в субботу, 20 апреля, газета Financial Times.

Таким образом можно было бы увеличить потенциальную ежегодную помощь Киеву до 5 млрд евро в год, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, курирующий вопросы мировой экономики. "Важно не только то, куда вкладываются активы, но и то, в какой степени они облагаются налогами, - заявил он. - Мы должны по максимуму использовать каждый евро из этих замороженных резервов на благо Украины".

Впрочем, информированный источник в Брюсселе рассказал FT, что это предложение США вряд ли будет принято. По его словам, чтобы уменьшить налоги на доходы от российских активов, потребовалось бы внести "существенные изменения в систему корпоративного налогообложения Бельгии", на что там едва ли пойдут.

Замороженные активы РФ в Европе

В странах Запада после полномасштабного вторжения России в Украину были заморожены активы Центробанка РФ примерно на 260 млрд евро. Большая часть из них (около 190 млрд евро) хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. Доходы от инвестирования этих активов за последние два года составили, по данным Financial Times, 3,85 млрд евро после вычета налогов.

Актуальный план ЕС состоит в том, чтобы направлять 90 процентов таких доходов через Европейский фонд мира на закупку оружия для ВСУ, а остальные 10 процентов - на восстановление Украины. Если эту схему одобрят все страны-члены ЕС, Киев может уже в нынешнем году получить 2,5-3 млрд евро, и дальше получать сопоставимые суммы ежегодно.

Конфисковывать замороженные активы России (как это призвала сделать ПАСЕ) Брюссель пока не планирует. По данным американского издания Politico, от этой идеи европейских чиновников отговаривают КНР, Саудовская Аравия и Индонезия. Недавно также стало известно, что ЕС не отдаст Украине прибыль, полученную от инвестирования российских активов в 2022 - 2023 годах - она останется в ЕС для оплаты судебных тяжб с Москвой. По данным Politico, Россия подала уже более 90 судебных исков против Euroclear, добиваясь возврата замороженных средств Центробанка РФ.

Новый план США по использованию российских активов

США в начале апреля также предложили союзникам по "Большой семерке" выпустить облигации на 50 млрд долларов для помощи Украине. Предполагается, что облигации будут обеспечены прибылью от российских активов, замороженных странами G7 и ЕС, передает агентство Bloomberg. По его данным, в Берлине и Париже отнеслись к этой идее настороженно.

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