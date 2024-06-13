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Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи

Жан Рофе
13 июня 2024 г.

В санкционный список Великобритании попали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ, а также СПБ-биржа и компания "Ингосстрах".

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Здание Московской биржи в Москве (фото из архива)
Московская биржа - один из новых фигурантов санкционных списков Великобритании и СШАФото: Reuters

Великобритания вслед за США расширила список санкций, направленных, как утверждается, на ослабление "военной машины" России. Под ограничения попали "учреждения, лежащие в основе российской финансовой системы", в том числе Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, следует из документа, опубликованного в четверг, 13 июня, на сайте британского правительства.

Отмечается, что все три финансовые организации "участвовали и продолжают участвовать в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение". В санкционный список также добавили "СПБ-Биржу", компанию "Ингосстрах", авиаперевозчика "Волга-Днепр", Казанский государственный и Тамбовский пороховые заводы и еще несколько десятков юрлиц, среди которых есть морские перевозчики, химические и машиностроительные предприятия, а также компании из Китая, Израиля, Кыргызстана и Турции.

Санкции против "теневого флота"

Кроме того, Великобритания впервые наложила санкции на шесть кораблей "теневого флота", которые, по данным британского правительства, используются Россией для обхода западного санкционного режима и продолжения беспрепятственной торговли российской нефтью. Ограничения введены и против нескольких физических лиц, включая председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя ИГ "Инсайт" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания "всегда будет стоять плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу". "Сегодня мы вновь усиливаем экономическое давление с помощью санкций, чтобы ограничить возможности России финансировать свою военную машину, - сказал Сунак. - Путин должен проиграть, и лишить его возможности финансировать затяжной конфликт имеет жизненно важное значение".

США ввели санкции против Мосбиржи и сотен других организаций

Накануне, 12 июня, министерство финансов США объявило о новом санкционном пакете против физических лиц и компаний, связанных с войной России против Украины. В перечень вошли 33 человека и около 300 компаний и организаций, зарегистрированных в России, Китае, Турции, Казахстане, Кыргызстане, Болгарии, Сербии, ОАЭ, Беларуси, а также на Британских Виргинских островах.

В числе прочих под ограничения подпали Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ. По мнению американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан РФ и других стран "получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия".

После этого Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. Утром российский Центробанк объявил также о приостановке торгов гонконгским долларом, пояснив, что эта валюта привязана к доллару США.

 

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