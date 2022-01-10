Разморозка цен на топливо: что сулит властям Казахстана такой шаг

Несмотря на значительное укрепление с середины марта казахского тенге по отношению к доллару и евро, в стране растут цены на товары первой необходимости. По данным бюро национальной статистки Казахстана, в Алматы, Шымкенте, Караганде, Актау и Павлодаре социально значимые продукты питания подорожали на 16,5%. Этот показатель еще выше в Нур-Султане (17,1%), Жезказгане (17,6%) и в Таразе (более 18%).

Дорожает все, но только не бензин и нефтепродукты, цены на них власти заморозили на все первое полугодие. Это случилось после январских акций протеста, которые переросли в кровавые беспорядки и вызвали серьезный политический кризиса, положивший, как считают эксперты, конец эпохе Нурсултана Назарбаева. Если цены на топливо снова отпустят в свободное плавание, насколько велик риск их резкого скачка и возможных новых протестов?

Вода в Казахстане стала дороже бензина

Владелец небольшого магазина в центре Алматы Аскар Касымбеков официальной статистике не доверяет. В беседе с DW он отметил, что с марта все без исключения его поставщики подняли цены. "Подорожало все, и не на 15-20%, а больше. Молочная продукция и крупы - на 25-30%, сахар - почти вдвое. Мыло, зубная паста и шампунь уже не пользуются прежним спросом - очень дорого", - посетовал Касымбеков. Он обеспокоен тем, что власти откажутся от сдерживания цен на ГСМ, что спровоцирует новый всплеск инфляции и способно вызвать волнения в обществе, как в январе текущего года.

В Казахстане, по официальным данным, инфляция с начала года превысила 15 процентов

Цены на автомобильное топливо не менялись в стране с начала года. Бензин самой популярной марки АИ-92 продается на местных АЗС по 179-182 тенге (менее 0,4 евро в пересчете) за литр. Несколько дороже АИ-95 (215 тенге), и дизель (230 тенге).

Газомоторное топливо, рост цен на которое стал поводом для волнений в январе, сейчас стоит 65 тенге за литр. Для сравнения - местная питьевая вода в пластиковой поллитровой бутылке, продававшаяся еще в апреле за 140 тенге, сегодня обойдется уже в 220 тенге, а 90-граммовый брусок туалетного мыла подорожал с 235 тенге до минимум 395.

У правительства есть два варианта

Входящий в состав Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте Казахстана финансист Расул Рысмамбетов не исключает, что власти могут сохранить введенную из-за январских событий заморозку цен на топливо. "Продление если возможно, то максимум на полгода, до завершения уборочной кампании в конце сентября. Но инфляция от этого никуда не исчезнет, поскольку на повышение общего уровня цен будут влиять другие факторы", - заметил Рысмамбетов, добавив, что для бюджета сохранение фиксированных цен будет несколько затруднительным.

Сохранят ли власти Казахстана госрегулирование цен на топливо, пока не ясно

Поэтому казахстанский финансист считает, что правительство пойдет другим путем - госрегулирование предельных цен на ГСМ будет отменено, а сельхозпроизводителям выделят спецквоты на покупку топлива. "В прошлые годы у нас такое уже практиковалось. Фермерам на проведение посевной или уборочной выделись объемы специально окрашенного бензина и дизеля по более низким ценам", - пояснил DW Рысмамбетов. Описанный подход, по его мнению, наверняка вызовет скачок цен на ГСМ, который потянет за собой удорожание и целого ряда других товаров.

Вместе с тем член НСОД сомневается, что повышение цен на бензин вызовет новые акции протеста в стране: "Если после ожидаемого референдума (по изменению конституции. - Ред.) будет обеспечена прозрачность всей цепочки формирования цен на топливо (от скважины до АЗС), то никаких претензий у населения к правительству не возникнет".

Население Казахстана пока настроено аполитично

Не допускает повторения январских массовых волнений после возможной разморозки цен на ГСМ и политолог Данияр Ашимбаев. В интервью DW он отметил, что сейчас настроения в обществе отличаются от того, что было в январе. Политолог не считает причиной тех кровавых событий повышение цен на газ для автомобилей.

По его мнению, они были заранее подготовлены противниками президента Токаева и синхронизированы по всей стране: "Сейчас другая ситуация. К уже давно наблюдаемой инфляции добавились последствия санкционной войны, которая, нарушив существовавшие цепочки поставок, сделала дефицитными большое количество товаров из-за провала большинства программ импортозамещения. Поэтому недовольство в обществе есть, но форма его четко не выражена".

Ашимбаев полагает, что в целом население Казахстана пока настроено аполитично. При этом политолог допускает, что после отмены фиксированных цен на топливо власти для недопущения волнений почти наверняка окажут отдельным слоям населения помощь, вплоть до возможного введения на местах продовольственных талонов. "Вопрос в том, как долго может оказываться такая помощь в условиях продолжающегося кризиса вокруг Украины?", - уточнил политолог.

Социальный конфликт не за горами?

Зампредседателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) экономист Айдар Алибаев уверен, что под влиянием различных факторов власти отменят госрегулирование цен на топливо, а страну ждут новые массовые волнения.

Айдар Алибаев

"Рынок ГСМ в Казахстане достаточно узок. Основные игроки и фирмы-посредники на фоне растущего спроса на ГСМ в мире находятся в напряжении от упущенной прибыли и давят на правительство. Второй фактор - обязательства Казахстана по созданию единого рынка топлива в рамках ЕАЭС. Но в РФ сейчас бензин дороже на 60%, а в Кыргызстане - почти на 80%", - поделился наблюдениями с DW Алибаев. И подчеркнул, что даже из-за двух названных факторов власти вряд ли сохранят заморозку цен на ГСМ. При этом их повышение хотя бы до уровня России, указал Алибаев, приведет к удорожанию всех товаров и услуг и усилению социальной напряженности.

"Власти это понимают и будут стараться не допускать резких скачков цен. Но наблюдаемый после пандемии и на фоне вторичных санкций из-за войны в Украине рост безработицы, инфляция и общее падение уровня жизни населения ведут к социальному конфликту, который, на мой взгляд, не за горами", - говорит Алибаев. Он предполагает, что новые волнения, скорее всего, традиционно начнутся среди рабочих-нефтяников на западе Казахстана.

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