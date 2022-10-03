Ратификация аннексии и другие события 222-го дня войны

На 222-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 3 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Боевые действия

Вооруженные силы Украины окончательно зачистили город Лиман Донецкой области и освободили от оккупантов село Торское вблизи Лимана. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Группировка ВСУ, ранее перешедшая "границу" самопровозглашенной "Луганской народной республики" на лисичанском направлении, практически полностью уничтожена, заявил представитель "Народной милиции "ЛНР" Андрей Марочко. Ранее в понедельник он сообщал, что ВСУ вошли в "ЛНР" вглубь примерно на 1,5-2 км в направлении Лисичанска.

Украинские военные продолжают вести бои и закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Министерство обороны РФ признало прорыв ВСУ российской обороны на направлениях Золотая Балка и Александровка Херсонской области. Накануне в украинских и российских источниках появились сообщения, что ВСУ заняли село Золотая Балка на берегу Днепра, еще два населенных пункта к западу от него и продвигаются дальше к югу.

О мобилизации в России и Украине

Минобороны РФ сообщило о прибытии мобилизованных резервистов в "ЛНР". Указывается, что после завершения подготовки данные подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне "освобожденных территорий", а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления".

Администрация Государственной пограничной службы Украины сообщает, что во время действия военного положения ограничен выезд из Украины студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в иностранных учебных заведениях

Дума ратифицировала договоры об аннексии украинских областей

Депутаты Госдумы ратифицировали договоры о "принятии в состав Российской Федерации" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" и оккупированных Россией Запорожской и Херсонской областей Украины. После одобрения Госдумой договоры должен одобрить Совет Федерации и окончательно заверить Владимир Путин.

В договорах достаточно расплывчато говорится о границах аннексированных территорий. Указывается, что пределы территорий "ДНР", "ЛНР" Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ. При этом, в составе Херсонской области аннексирована и часть Николаевской. В интервью журналистам представитель президента Дмитрий Песков заявил: "Я вам скажу менее юридическим языком. "ЛНР" и "ДНР" - границы 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим совещаться с населением этих областей".

ЕС скоординированно вызвал послов России

Послы РФ во всех странах ЕС и представитель России при Евросоюзе вызываются в соответствующие МИД и в Европейскую внешнеполитическую службу (ЕВС) в связи с российской аннексией украинских территорий, заявил официальный представитель ЕВС Петер Стано. "ЕС скоординированно вызвал послов России в государствах-членах ЕС и при институтах ЕС, чтобы решительно осудить эти действия", - заявил он. Вызов российских дипломатов ведется с минувшей пятницы. "Сегодня днем в Брюсселе был вызван в ЕВС временный поверенный в делах России при Евросоюзе", - сообщил Стано.

Евросоюз увеличивает помощь Украине

Евросоюз предоставит Украине 5 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Предоставляемая Еврокомиссией помощь предназначаются в том числе для выплаты зарплат и пенсий. Государства-члены ЕС договорились обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники. По сведениям издания, Польше планируют выделить финансирование на создание штаба для реализации программы. Часть военнослужащих будут обучать в других странах ЕС.

Экс-директор ЦРУ: Путин необратимо проигрывает

Даже использование Путиным ядерного оружия в Украине не изменит обстановку на поле боя, считает экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, попытка аннексии украинской территории - это "отчаянный" шаг Путина. "Он проигрывает, и реальность на поле боя, с которой он сталкивается, на мой взгляд, необратима. Никакая мобилизация или аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации", - сказал бывший директор ЦРУ.

По оценке Петреуса, за последние семь месяцев Украина мобилизовала, оснастила, обучила и организовала свою армию "несравнимо лучше России", в результате чего украинские вооруженные силы сейчас "больше и гораздо эффективнее" российских.

Странам ЕС необходимо сократить потребление газа

Странам Европейского Союза следует сократить потребление газа на 9-13 процентов, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября 2022 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).



Если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9 процентов, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25 процентов, подсчитало МЭА. При сокращении потребления на 13 процентов этот показатель составит 33 процента, говорится в отчете, подготовленном на основании анализа европейского газового рынка. Этот сценарий учитывает возможное снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнули в агентстве.

Завотделом современного искусства Эрмитажа покинул Россию

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился из музея после 22 лет работы и покинул Россию. Он пояснил, что решил уволиться после начала войны, развязанной Россией против Украины. "После того как Россия отправила свои войска в Украину, диалог и уважение перестали что-либо значить в России, новости сменились пропагандой, которая ничего не говорит о многочисленных преступлениях российских вооруженных сил против гражданского населения. Как гражданин России я воспринимал этот позор и как свою вину и делился этим мнением", - написал Озерков в Instagram.

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