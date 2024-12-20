Ракетный удар РФ по дому в Кривом Роге: не менее 5 раненых

Российская баллистическая ракета попала в жилую двухэтажку в Кривом Роге. Пострадали не менее пяти человек, среди них 15-летняя девушка. Вокруг - много поврежденных многоэтажек и домов частного сектора.

Российская баллистическая ракета поразила жилой двухэтажный дом в Кривом Роге. Об этом в ночь на пятницу, 20 декабря, написал в Telegram председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Снова в жилой дом. Твари", - говорится в его первом сообщении.

После завершения аварийно-спасательной операции Вилкул уточнил подробности последствий очередной российской атаки на восточно-украинский город. "На сейчас пятеро пострадавших - девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести", - написал председатель Совета обороны города.

По словам чиновника, в районе поражения двухэтажного строения также есть много поврежденных многоэтажек и домов частного сектора. В ближайшей школе развернут штаб, где можно будет получить строительные материалы и подать заявления на материальную помощь от города, сообщил Вилкул. "Сейчас занимаемся перевозкой пациентов ближайшей больницы, в которой выбиты все окна, в другие", - добавил он.

Не менее 12 жертв в результате ударов по Запорожью и Кривому Рогу в начале декабря

По данным властей регионов, 6 декабря в результате российского обстрела Запорожья 10 человек погибли и 19 ранены, в том числе двое детей. В Кривом Роге - двое погибших и 17 пострадавших, восемь из них были госпитализированы. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, целью той российской атаки в Кривом Роге стало трехэтажное административное здание.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более 1000 дней. Официальные лица России продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.