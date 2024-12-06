Удары РФ по Запорожью и Кривому Рогу: не менее 12 жертв

По данным властей регионов, в результате российского обстрела Запорожья 10 человек погибли и 19 ранены, в том числе двое детей. В Кривом Роге - двое погибших и 17 пострадавших.

Российские войска в пятницу, 6 декабря, нанесли удары по восточным регионам Украины - Запорожью и Кривому Рогу. Об этом сообщили в Telegram-каналах местные власти.

"Девять человек погибли, семнадцать ранены, в том числе двое детей - еще возросло количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья", - написал глава Запорожской областной администрации Иван Федоров около 20.00 по киевскому времени. Сам удар, судя по записям в Telegram, произошел двумя часами ранее.

Позже стало известно, что погибли 10 человек, ранены - 20 и что один из пострадавших, 23-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. "Попаданием разрушена СТО (станция технического обслуживания. - Ред.), повреждены дома и магазины рядом", - написал Федоров. Ранее в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что 6 декабря около 18.00 армия РФ подвергла авиаобстрелу один из районов Запорожья.

В Кривом Роге, как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, целью атаки стало трехэтажное административное здание. Погибли два человека, 17 получили ранения, восемь из них были госпитализированы.

Под удары российских войск попали также Никополь, Марганец, Покров и другие небольшие города области - в них ранены двое мужчин. Повреждены 13 частных домов, семь хозяйственных построек, пять гаражей и три автомобиля, написал Лысак.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более 1000 дней. Официальные лица России и ее вооруженных сил продолжают утверждать, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, однако эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.