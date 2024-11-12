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Под завалами дома в Кривом Роге нашли тела женщины и 3 детей

Александра Иванова
12 ноября 2024 г.

По данным украинских СМИ, при ракетном ударе РФ по многоэтажке в Кривом Роге погибла мать и трое ее детей: мальчики в возрасте 10 и 2 лет и двухмесячная дочь.

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Пятиэтажка в Кривом Роге, пораженная российской баллистической ракетой, 11 ноября 2024 года
Пятиэтажка в Кривом Роге, пораженная российской баллистической ракетойФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Четыре человека - одна женщина и трое детей - стали жертвами попадания 11 ноября российской ракеты в пятиэтажку в Кривом Роге. Как сообщил утром вторника, 12 ноября, глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, из-под завалов дома к тому моменту извлекли тело третьего ребенка: девочке не было и года.

"Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал Лысак, отметив, что поисково-спасательная операция завершена.

Погибшие в Кривом Роге -  члены одной семьи

По сведениям онлайн-издания "Украинская правда", все погибшие были членами одной семьи: жертвами российского удара стали мать и ее сыновья в возрасте 10 и 2 лет, а также двухмесячная дочь.

Накануне местные власти сообщили, что число пострадавших при ударе российской баллистической ракетой по многоэтажке в Кривом Роге составило 14 человек.

Жилой дом, разрушенный российской ракетой в Кривом Роге
Жилой дом, разрушенный российской ракетой в Кривом РогеФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Удар России по Николаеву

11 ноября в результате российской атаки с применением дронов Shahed-131/134 погибли пять человек и в украинском городе Николаеве. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, атака была совершена около 1.50 по местному времени. "Пострадала 45-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение. На месте за психологической помощью обратились 22 человека", - говорилось в его посте.

Владимир Зеленский об атаке РФ на Кривой Рог

Комментируя атаку РФ на его родной город Кривой Рог, президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября написал в Telegram: "Каждый день, каждую ночь Россия совершает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии".

Украинский лидер призвал союзников помочь ей вооружением "для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной". "Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени",- подчеркнул Владимир Зеленский.

 

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