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Российская ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге

Александра Иванова
11 ноября 2024 г.

При ударе российской баллистической ракетой по многоэтажному дому в Кривом Роге был разрушен подъезд с пятого до первого этажа. Восемь человек пострадали, в том числе два ребенка.

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Последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в Кривом Роге, 11 ноября 2024 года
Последствия попадания российской ракеты по многоэтажке в Кривом РогеФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Баллистическая ракета ВС РФ попала в многоэтажный дом в Кривом Роге, сообщил в Telegram председатель городского Совета обороны Александр Вилкул в понедельник, 11 ноября. По его данным, в результате этого попадания был разрушен подъезд с пятого до первого этажа. Пострадали восемь человек.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак уточнил, что среди раненых - десятилетняя девочка, которой была оказана помощь на месте, и 11-летний мальчик, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Кроме того, были госпитализированы женщины 58 и 75 лет, говорится в его посте. "На месте работают все службы", - написал Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по родному городу, написал в Telegram: "Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии". "Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", - добавил украинский лидер.

 

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