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"Райффайзенбанк" прекратит переводы в долларах из России

Сергей Гуща
29 мая 2024 г.

Российские клиенты банка после 10 июня не смогут переводить доллары за границу. Кроме того, россияне не смогут открывать новые накопительные счета и вклады.

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Филиал Райффайзен Банка в Петербурге
Филиал Райффайзен Банка в ПетербургеФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

"Райффайзенбанк" прекратит в России отправку исходящих переводов в долларах, а также не будет открывать новые вклады и накопительные счета. Исходящие платежи в долларах США будут доступны только до 10 июня "в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы", говорится в сообщении российского дочернего предприятия австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, опубликованном на сайте банка в среду, 29 мая.

На входящие платежи в долларах ограничений нет. Запрет не распространяется и на переводы в других иностранных валютах.

С 1 июня "Райффайзенбанк" перестанет открывать три вида накопительных счетов, говорится в другом его сообщении от 28 мая. На прошлой неделе банк также известил клиентов, что с 3 июня оба вклада - "Фиксированный" и "Классический" - станут архивными и продолжат действовать до истечения срока договора, после чего средства будут переведены на текущий счет клиента.

Raiffeisen Bank International уже более двух лет обещает уйти из России

25 мая участники встречи министров финансов "большой семерки" (G7) в итальянском городе Стреза "недвусмысленно", как подчеркивает агентство Reuters, рекомендовали австрийскому банку заканчивать бизнес на российском рынке. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения вторичных санкций против банков, продолжающих работать в РФ.

В 2023 году группа Raiffeisen заплатила в российский бюджет 464 млн евро налогов, а с декабря банк разместил почти 2500 объявлений о поиске сотрудников в России. При этом он заверяет, что продолжает процесс ухода с российского рынка, к чему его призывают уже более двух лет с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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