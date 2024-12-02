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Экономика и бизнесГермания

Работники Volkswagen проводят предупредительную забастовку

Сергей Куприков
2 декабря 2024 г.

Руководство Volkswagen заявило о планах по снижению зарплаты, массовому сокращению и закрытию ряда заводов. Профсоюзы в ответ временно остановили работу на заводах VW в Германии.

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Демонстрация бастующих в Ганновере
Демонстрация бастующих в ГанновереФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

По призыву немецкого профсоюз IG Metall в понедельник, 2 декабря, на девяти из десяти заводов автостроительного концерна Volkswagen (VW), в Германии проходит предупредительная забастовка. Она будет длиться по два часа для работников каждой из смен. По словам главы группы переговорщиков от IG Metall Торстена Грёгера (Thorsten Gröger), этот шаг стал логическим следствием того, что VW и после тарифных переговоров придерживается намерения произвести увольнения и даже закрыть несколько заводов в Германии.

В ночь на воскресенье, 1 декабря, истек срок договоренностей между работниками и руководством Volkswagen обязывающих решать трудовые споры мирным путем. "Мы демонстрировали готовность к компромиссу за столом переговоров, но наша протянутая рука была отвергнута, - заявил представитель профсоюза. - Теперь последуют предупредительные забастовки, которые компания не сможет проигнорировать". Грёгер подчеркнул, что, если работодатели не пойдут на уступки, концерну может грозить один из острейших конфликтов за всю его историю.

По данным профсоюзов, только предупредительная забастовка приведет к тому, что с конвейеров не сойдут тысячи автомобилей. Бастующие сотрудники вышли также на демонстрации, где озвучили свои требования.

Продолжение переговоров о зарплате намечено на 9 декабря

Забастовка должна усилить позиции профсоюзов на тарифных переговорах, которые они ведут с руководством концерна. 28 ноября безрезультатно закончился их третий раунд, переговоры продолжатся 9 декабря.

Руководство автоконцерна заявляет о необходимости принятия комплексных мер по реструктуризации, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. Оно не только отвергает любое повышение зарплаты, но и заявляет о намерении сократить ее на 10 процентов. Кроме того, планируется закрытие не менее трех заводов на территории ФРГ и сокращение десятков тысяч рабочих мест.

Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть находятся в Нижней Саксонии, три - в Саксонии и один - в Гессене. На них работают около 130 тысяч человек, около половины из них - в Вольфсбурге.

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