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Работа за столом стоя не снижает риск заболеваний

Жаннетте Чвенк | Елена Дожина
29 октября 2024 г.

Избыток сидячей работы не только ухудшает самочувствие, но и повышает риск смерти. А стоять больше двух часов в день - чревато падением давления, говорится в исследовании. Так что же делать?

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Мужчина сидит за компьютером в офисе
Надежный помощник при сидячем образе жизни - физическая активностьФото: Pond5 Images/IMAGO

Столы с регулируемой высотой становятся популярнее день ото дня. Давно известно, что от длительного сидения нарушается кровообращение. В результате мозг страдает от недостатка кислорода, и нам труднее сосредоточиться. А еще повышается риск сердечного приступа и появляется лишний вес. В надежде избежать негативных последствий многие начали приспосабливаться к работе стоя.

Однако долгое стояние на ногах вовсе не является лучшей альтернативой длительному сидению - по крайней мере, если говорить о заболеваниях системы кровообращения. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета в Австралии. Они использовали данные трекеров активности более 83 тысяч взрослых жителей Великобритании, собирая статистику в течение семи или восьми лет. Участники исследования носили на запястьях устройства, которые записывали информацию об их движениях. В начале наблюдений у испытуемых не было заболеваний сердца.

Польза "высоких" столов сомнительна

"В целом наши результаты свидетельствуют о том, что увеличение пребывания в положении стоя не снижает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний", - подводят итог авторы исследования в "Международном журнале эпидемиологии". Иными словами, "стоячее" рабочее место не может компенсировать малоподвижный образ жизни.

Стоящая женщина работает за компьютером
Длительное стояние тоже не несет пользу здоровьюФото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Кроме того, длительное стояние может вызвать  множество негативных последствий. Люди, которые стоят более двух часов в день, в большей степени рискуют столкнуться с внезапным падением артериального давления, варикозным расширением вен на ногах, хронической венозной недостаточностью и тромбозом вен. Поэтому стратегии, которые советуют приобрести для офиса специальные столы, позволяющие стоять, а не сидеть подолгу, могут не достичь своей цели, считают авторы исследования.

Значит, лучше все-таки сидеть, чем стоять?

Нет. Сидение более десяти часов в день может привести к таким же негативным последствиям, что и долгое стояние. В частности, длительное сидение повышает риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистой недостаточности и инсультов.

Один из авторов нынешнего исследования, Мэттью Ахмади, летом 2024 года вместе с коллегами опубликовал и другую научную работу на тему сидячего образа жизни. Авторы группового исследования с участием около 74 тысяч взрослых изучили влияние сидячего образа жизни на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И пришли к выводу, что люди, которые много сидят, подвержены более высокому риску.

Упражнения, упражнения и еще раз упражнения

Команда исследователей также захотела узнать, можно ли снизить этот риск благодаря физическим упражнениям, и если да, то сколько их нужно. Хорошая новость - снизить угрозу можно. Насколько сильно - зависит от продолжительности и интенсивности движения. В любом случае, ученые считают, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний падает, если человек, вынужденный работать сидя, взял за правило хотя бы один из четырех вариантов: каждый день прибегает к высокой физической активности в течение минимум шести минут; интенсивно физически активен не менее 30 минут; умеренно физически активен как минимум час или практикует хотя бы легкую физическую активность продолжительностью более полутора часов.

А тем, кто сидит особенно долго, не менее 11 часов в день, необходимо больше двигаться и в целом проявлять более интенсивную физическую активность, чем людям, проводящим сидя меньше времени. Добираться на работу пешком или на велосипеде намного полезнее, чем несколько часов стоять за столом в офисе. Прогулка во время обеденного перерыва также поможет поддержать свое физическое и психическое здоровье.

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