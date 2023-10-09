Полезен ли дневной сон: ученые - в сомнениях

Ох, как же я устал! Думаю, мне стоит вздремнуть. Прочту еще несколько строк и немного посплю. Прекрасная мысль! Посмотрим, что же пишут о дневном сне... Вот это да!

Послеобеденный сон полезен для мозга

По утверждению ученых, вздремнуть - действительно хорошая идея. Исследователи обнаружили умеренную причинно-следственную связь между отсутствием регулярного сна и тем, что с возрастом объем головного мозга постепенно уменьшается, говорится в журнале Sleep Health. Согласно исследованию, короткий регулярный сон полезен для мозга в долгосрочной перспективе, поскольку больший общий объем мозга снижает риск развития деменции и других заболеваний.

Для исследования ученые из Республиканского университета Уругвая и Университетского колледжа Лондона проанализировали информацию о 378 932 людях в возрасте от 40 до 69 лет из британского биологического банка данных. Эксперты пришли к выводу, что существует даже генетическая предрасположенность к предпочтению дневного сна.

По мнению врачей-сомнологов Массачусетской больницы общего профиля, есть три типа людей, для которых сон особенно важен: те, которые встают очень рано, те, кто страдает нарушениями сна, или те, кому нужно больше сна по генетическим причинам.

Вполне возможно, что именно из-за своих генов я устал и предпочту поспать, несмотря на хорошую погоду на улице.

Улучшает ли дневной сон когнитивные способности?

Неясно, улучшает ли сон умственные способности. Исследователи сна из Мичигана не выявили особой пользы для когнитивных способностей. А в исследовании, проведенном в Уругвае, ученые не обнаружили никаких доказательств увеличения скорости реакции и визуальной обработки информации.

"Как жа-а-аль!" - зеваю я. Однако читаю дальше и нахожу на удивление большое количество научных материалов о сне. Например, по данным китайского исследования, у пожилых жителей КНР послеобеденный сон все же улучшает когнитивные способности.

Хотя во многих западных странах дневной сон не одобряют, в Японии, Китае и Испании (где он известен как сиеста) он гораздо более распространен. "В Китае время для короткого сна гармонично встроено в послеобеденный график работы многих взрослых людей и студентов вузов", - пишет Сяопэн Цзи из Дэлаверского университета, частного исследовательского университета в США.

Дневной сон способствует повышению кровяного давления и инсульту?

Но тут я вижу публикацию в журнале "Гипертония", и меня охватывает небольшой шок. Неужели короткий сон вводит в зону риска?

Согласно еще одному китайскому исследованию, данные из Великобритании показывают, что у людей, регулярно дремлющих после обеда, риск развития высокого кровяного давления был на двенадцать процентов выше, чем у тех, кто днем не спит. Мало того, у любителей вздремнуть днем на 24 процента выше риск инсульта. Это звучит довольно тревожно.

Минуточку! Среди испытуемых был очень высокий процент мужчин, которые, как известно, часто не уделяют должного внимания своему здоровью. Кроме того, многие из участников исследования относились к людям с низким уровнем образования и доходов, а также людям, которые курили, употребляли алкоголь каждый день, страдали бессонницей или были "совами".

"Совам" часто необходим дневной сон Фото: svyatoslav lipinskiy/Zoonar/picture alliance

Высокое кровяное давление или чрезмерное ожирение также могут привести к усталости выше среднего. Дневной сон может быть связан с проблемами ожирения, но не обязательно является причиной плохого здоровья. Исследователь сна Майкл Гранднер из Аризонского университета поясняет: те, кто не может спать по ночам, часто пытаются поспать днем. "Плохой ночной сон связан с ухудшением здоровья, а дневного сна недостаточно, чтобы это компенсировать", - указывает эксперт.

Идеальный дневной сон

Согласно исследованию, проведенному в Швейцарии, для здоровья сердца полезен лишь периодический дневной сон - один или два раза в неделю, а не каждый день. Анализ показывает, что именно такой сон, эпизодический, а не ежедневный, значительно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, объясняет профессор, доктор медицинских наук Ханс-Йоахим Траппе (Hans-Joachim Trappe), директор кардиологического отделения госпиталя имени Мариен Херне при университетской клинике Рурского университета в Бохуме.

Медленно закрывая глаза, я кратко резюмирую прочитанное: "Периодический сон полезен для мозга и сердца. 20–30 минут достаточно, чтобы не погрузиться в быстрый сон и не чувствовать себя после него более уставшим, чем до этого. При проблемах с бессонницей по ночам послеобеденного сна следует избегать".

Ясно. А если я соберусь почитать на сон грядущий, то предпочел бы что-нибудь попроще, чем результаты исследований о здоровом послеобеденном сне...

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