Путин выдвинул Мишустина на пост премьер-министра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу". Госдума впервые будет формировать состав правительства.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин утром в пятницу, 10 мая, в своем Telegram-канале, отметив, что "сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу".

По словам Володина, Госдума впервые за всю историю "современной России" будет формировать состав правительства: утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров. Таким образом депутаты намерены реализовать свои новые полномочия, установленные принятыми в 2020 году поправками к Конституции РФ.

Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14.00 мск начнется пленарное заседание Госдумы, уведомил Володин.

После инаугурации правительство РФ ушло в отставку, чтобы вернуться

После инаугурации Путина на пятый срок российское правительство под руководством Мишустина сложило свои полномочия. Кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, предложенная Путиным, была одобрена депутатами Госдумы 16 января 2020 года и будет вновь одобрена 10 мая 2024 года.