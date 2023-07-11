Дума одобрила поправку об аннулировании брака при смене пола

Согласно поправке в закон об охране здоровья, смена пола одним супругом или обоими станет в России основанием для расторжения брака.

Комитет по охране здоровья Госдумы РФ рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола и одобрил поправку об аннулировании брака в случае смены пола одним или обоими супругами. Об этом сообщает во вторник, 11 июля, парламентский телеканал "Дума ТВ" .

Еще одна поправка в законопроект подразумевает, что сменившим пол людям будет запрещено усыновлять детей, говорится в посте телеканала в Telegram.

"Те, кто заключил браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто-то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться", - цитирует агентство ТАСС зампредседателя комитета по охране здоровья, депутата от ЛДПР Сергея Леонова. Второе чтение законопроекта о запрете смены пола запланировано на 13 июля.

Российский закон о запрете смены пола

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае 2023 года депутатами всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Предполагается, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополнят положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.

При этом будет позволено осуществлять медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

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