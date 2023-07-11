  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Дума одобрила поправку об аннулировании брака при смене пола

Александра Иванова
9 мин. назад

Согласно поправке в закон об охране здоровья, смена пола одним супругом или обоими станет в России основанием для расторжения брака.

https://p.dw.com/p/4TjPs
Заседание Госдумы РФ (фото из архива)
Заседание Госдумы РФ (фото из архива)Фото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

Комитет по охране здоровья Госдумы РФ рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смены пола и одобрил поправку об аннулировании брака в случае смены пола одним или обоими супругами. Об этом сообщает во вторник, 11 июля, парламентский телеканал "Дума ТВ".

Еще одна поправка в законопроект подразумевает, что сменившим пол людям будет запрещено усыновлять детей, говорится в посте телеканала в Telegram.

"Те, кто заключил браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто-то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться",  - цитирует агентство ТАСС зампредседателя комитета по охране здоровья, депутата от ЛДПР Сергея Леонова. Второе чтение законопроекта о запрете смены пола запланировано на 13 июля.

Российский закон о запрете смены пола

Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае 2023 года депутатами всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Предполагается, что закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополнят положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.

При этом будет позволено осуществлять медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". 

Смотрите также:

Транссексуал командует батальоном бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021)

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021)

Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.
Культура24 марта 2021 г.04:15 мин.
external

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Социалистическая стрелковая ассоциация отвечает на проблему насилия с применением оружия в США вооружением "уязвимых групп населения" - в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, чернокожих и женщин. Обучая владению огнестрельным оружием, они надеются отбить монополию у правых. Репортаж DW.
Общество26 мая 2023 г.02:59 мин.

Сообщение телеканала "Дума ТВ" о принятии поправок к закону о запрете смены пола

Telegram-канал "Дума ТВ"
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine

В Вильнюсе проходит саммит НАТО

Политика8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Конфликты34 мин. назад
VW ID.4 - первый электрический кроссовер немецкого концерна Volkswagen

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Экономика и бизнес22 ч. назад
Вильнюс накануне саммита НАТО, 9 июля 2023 года

Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?

Конфликты23 ч. назад
Ольга Тихомирова и Тимур Олевский

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Украина ближе к НАТО. Пригожин в Кремле. DW Новости Шоу.

Политика10 июля 2023 г.59:49 мин.
Карикатура DW: Запертая железная дверь с надписью NATO и бело-голубой эмблемой Североатлантического альянса. Слева от двери - окно в стене, из которого выглядывает карикатурный президент США Джо Байден.

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Байден о вступлении Украины в НАТО: Дверь пока что на замке

Политика10 июля 2023 г.
Аукцион в Дрездене

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Самовар за 130 евро: в Дрездене распродали "Мир ГДР"

Культура10 июля 2023 г.
На главную страницу