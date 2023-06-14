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Госдума приняла в первом чтении закон о запрете смены пола

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

В случае принятия закона врачам в России запретят делать операции по смене пола. Исключение будет сделано лишь для случаев врожденных физиологических аномалий у детей.

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Здание российской Госдумы
Фото: Getty Images/AFP/M. Antonov

Российская Госдума в среду, 14 июня, приняла в первом чтении законопроект, "устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций", говорится в сообщении, обнародованном на сайте нижней палаты российского парламента. Авторами инициативы выступили почти 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.  

В случае принятия закона, медработникам в России будет запрещено делать операции по смене пола, в том числе формировать у человека первичные и (или) вторичные половые признаки другого пола, за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Перечень таких аномалий будет утвержден правительством. Согласие на операции будет давать врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России число случаев смены пола растет: по данным МВД, с 2016 по 2022 год такие операции сделали 3 тыс. человек. "Фактически это можно сегодня сделать на основании простых медицинских справок, учет их не ведется, они выдаются практически во всех частных клиниках России. К сожалению, министерство здравоохранения не знает о том, сколько таких операций проводится. Цена услуги не превышает 30 тыс. рублей", - сказал Толстой.

Минздрав России поддерживает принятие в первом чтении законопроекта с условием его доработки ко второму чтению, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, "сейчас разговор идет о том, чтобы в рамках принятия законопроекта более сузить рамки. Есть нарушения, которые связаны именно с формированием пола: врожденные, наследственные, эндокринные заболевания". Как отметил министр, частота таких нарушений невелика, и для таких случаев необходимо сохранить возможность проведения медицинских процедур.

 

 

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