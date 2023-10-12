Путин в Бишкеке. О чем президент РФ договорился с Жапаровым?

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Как его встретили в Бишкеке, о чем шла речь во время двусторонних переговоров с президентом Жапаровым и каковы первые итоги?

Президент России Владимир Путин 12 октября прибыл в Бишкек. Официальный визит российского лидера проходит по приглашению президента КР Садыра Жапарова. Поездка в Кыргызстан - первый зарубежный визит российского главы после выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на его арест в марте этого года. Но так как Кыргызстан не ратифицировал Римский статут МУС, в Бишкеке Путину не грозит задержание.

В Международном аэропорту "Манас" президента РФ встретил глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров. В ходе двухдневного визита Владимира Путина пройдут переговоры на двустороннем уровне. А 13 октября российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ под председательством Кыргызстана.

Владимира Путина встречает в аэропорту "Манас" глава правительства КР Акылбек Жапаров Фото: ERGESH ZHUSUBALIEV/AFP

Как в Бишкеке готовились встречать Путина

В Бишкеке подготовка к саммиту СНГ и визиту Владимира Путина началась задолго до его приезда. Накануне визита пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что была проведена реконструкция фонтана, расположенного при въезде в столицу. В районе Ошского рынка, одного из крупнейших в Бишкеке, высадили хвойные туи. А сам рынок на время визита Путина закрыли: в эти дни там объявлен сандень. На так называемой правительственной трассе по улице Манаса - проспекту Чингиза Айтматова была обновлена дорожная разметка. Кроме того, провели работы по установке рекламных видеороликов, баннеров и флагов стран, чьи лидеры приедут на саммит СНГ.

В свою очередь пресс-служба МВД КР предупредила о временном ограничении движения транспорта во время проезда делегаций 12 и 13 октября в Бишкеке и Чуйской области. Ввели временные ограничения и на прокат электросамокатов в Бишкеке. Кроме того, в дни визита все образовательные учреждения в Бишкеке, включая детские сады, школы, колледжи, вузы, в том числе и частные, перешли на онлайн-формат.

Каким был первый день визита

Церемония официальной встречи президента России состоялась в государственной резиденции "Ала-Арча": были исполнены гимны двух стран, лидеры государств представили друг другу членов делегаций, прошел маршем Почетный караул. Владимир Путин поприветствовал роту Почетного караула на кыргызском языке: "Салам Аскер!". Затем Владимир Путин и Садыр Жапаров посетили мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где почтили память жертв сталинских репрессий.

Президенты КР и РФ перед ротой Почетного караула Фото: Sergei Karpukhin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Затем прошли двусторонние переговоры глав государств в расширенном формате. Владимир Путин отметил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров для Кыргызстана. По его словам, "в прошлом году товарооборот увеличился на 37 процентов - до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года прибавил еще 17,9 процента". Владимир Путин также подчеркнул, что "Россия - крупнейший инвестор в кыргызскую экономику: порядка 36 процентов всех накопленных иностранных инвестиций в Киргизию составляют российские капиталовложения. В республике функционирует 800 предприятий с российским участием".

Со своей стороны, президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что визит президента России имеет большой символический смысл, так как он совпал с 20-летием авиабазы ОДКБ в Канте и 30-летием Кыргызско-Российского Славянского университета. "Мы высоко ценим кыргызско-российское стратегическое партнерство и союзнические отношения", - сказал Жапаров.

О чем договорились в ходе двусторонних переговоров

По итогам переговоров Владимир Путин и Садыр Жапаров выступили с совместным заявлением. Президент Кыргызстана заявил, что лидеры двух стран подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества. Также они сошлись во мнении, что объем товарооборота не отвечает потенциалу двух стран, в этой связи договорились выйти на уровень взаимной торговли в размере 5 миллиардов долларов США. Вместе с тем главы государств высказались "за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасностью и другими формами транснациональной организованной преступности". Президент Кыргызстан подчеркнул, что итоги визита позволяют с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-российских отношений.

Владимир Путин и Садыр Жапаров после переговоров в Бишкеке Фото: Pavel Bednyakov/SNA/IMAGO

В свою очередь, президент России отметил, что переговоры прошли в дружественном и конструктивном ключе. По его словам, страны в торговых взаиморасчетах переходят на национальные валюты, выстраивают каналы кредитно-банковского сотрудничества. Он также заметил, что одной из важнейших отраслей российско-кыргызского сотрудничества является энергетика. "Наша страна - основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию. Полностью обеспечиваем нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле, в прошлом году экспортировали порядка 1,2 миллиона тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года", - сказал Владимир Путин. Кроме того, глава РФ подчеркнул, что российская сторона оказывает помощь кыргызским властям в реализации программы газификации страны: уровень обеспечения газом вырос до 30 процентов. Путин также сказал, что Россия продолжит содействовать в этом вопросе, чтобы довести показатель газификации до 60 процентов, как рассчитывает правительство КР.

Далее главы государств приняли участие в торжественном мероприятия, посвященном 20-летию открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте.

Эксперты о визите Путина

Чего же ожидали в Бишкеке от визита Владимира Путина и как оценивают его первые результаты? Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов замечает, что "для Путина это один из немногих зарубежных визитов. В связи с началом войны в Украине он, по сути, стал невыездным, он приезжает сюда, где проходит саммит СНГ. И для него это одно из немногих окошек, где он воспринимается на очень высоком уровне".

Тамерлан Ибраимов Фото: Privat

По мнению эксперта, в ходе визита президента Путина в Кыргызстан каких-то тектонических изменений, скорее всего, не произойдет, также, как и на встрече лидеров стран СНГ. "СНГ создает поле для встреч, дискуссий, бесед для руководителей стран бывшего Советского Союза, и то не всех. Но в общем-то каких серьезных жизненно важных решений там давно уже не принимается, поэтому здесь это будет просто очередная встреча президентов", - говорит Ибраимов.

По словам политолога и советника международных организаций по региональной интеграции в Центральной Азии, ЕАЭС, ШОС Дениса Бердакова, "Кыргызстан - это надежный партнер, роль которого увеличилась на порядок. У Кыргызстана нет какой-либо агрессивной риторики в сторону Российской Федерации, и сейчас это очевидно значимо для руководства России".

Однако политолог, автор публикаций о современной политике в Кыргызстане и Центральной Азии Эмиль Джураев отмечает, что Кыргызстану в отношениях с Россией "следует добиваться большей автономии, большей маневренности и более четкого прагматичного расчета".

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