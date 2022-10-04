Путин подписал законы об аннексии украинских территорий

На 224-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 5 октября (время московское).

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Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. "Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", - написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Госдума приняла эти законы 3 октября, на следующий день их одобрил Совет Федерации.

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Иран отрицает поставку России боевых дронов. "Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках иранских беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их", - заявил агентству Xinhua официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. По его словам, с начала конфликта Тегеран декларировал "принципиальную и четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне", указывая на необходимость политического решения и отказа от насилия.

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Посольство Японии в Украине, закрытое в течение семи месяцев из-за российского вторжения, с 5 октября возобновляет работу в Киеве, сообщает агентство Kyodo. "Вернув посольство, Япония стремится улучшить взаимодействие с другими государствами "Большой семерки" в деле восстановления Украины. Шесть других стран G7 уже возобновили работу своих посольств в Украине", - указывается в сообщении.

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Соединенные Штаты продолжат помогать Украине в ее борьбе. Так в администрации США прокомментировали мирную инициативу бизнесмена Илона Маска. "Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свой суверенитет. И решение об их суверенитете, их свободе, их демократии будет приниматься вместе с ними", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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За минувшие сутки российские войска нанесли по территории Украины "9 ракетных и 6 авиаударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ. От обстрелов "пострадали объекты и мирные жители более чем в 27 населенных пунктах".

В ЕС поддерживают поставки оружия Украине

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60 процентов жителей Евросоюза поддерживают поставки оружия из ЕС в Украину. Таковы результаты опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Наиболее сильна поддержка в Польше, где утвердительно ответили 84 процента респондентов. В Германии за поставки высказались 61 процент опрошенных. В Италии, наоборот, 58 процентов против поставок вооружений в Украину.

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Объявление президентом России "частичной мобилизации" оказывает более значительное краткосрочное воздействие на внутренний контекст России, чем на войну в Украине, говорится в очередной сводке Института изучения войны (ISW). Аналитики считают, что объявленная мобилизация катализирует разрывы в информационном пространстве, которые запутывают и подрывают нарративы Путина.

Кремль фактически приказал местным российским администрациям и учреждениям, не относящимся к Минобороны, финансировать значительную часть мобилизационных мероприятий из местных бюджетов, указывают в ISW. Кроме того, по его данным, поскольку "частичная мобилизация" истощает российский сектор безопасности, стремясь создать дополнительные силы для войны в Украине, российские силовики пытаются сохранить свой внутренний аппарат безопасности.

При этом военные эксперты констатируют, что украинские войска продолжают добиваться значительных успехов на севере Херсонской области, начав разрушать малочисленные российские линии в этом районе. Одновременно ВСУ продолжали 4 октября продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, за реку Оскол, и все более угрожая российским позициям в Луганской области.

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Созданный украинскими властями Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными утверждает, что в плен начали сдаваться первые из мобилизованных в России. Так, по данным штаба, один из них, 26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска, оказался в бою через 5 дней после повестки. Однако еще из России он позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить", запущенного при координационном штабе, и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен, говорится в сообщении . По данным "24-го канала", за последние недели на "горячие линии" этого проекта, созданного для желающих сдаться в плен российских военнослужащих, поступило более 2000 обращений.

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За минувшие сутки на южном фронте украинские военные уничтожили 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 и 3 беспилотника "Орлан-10", а также 8 танков, 26 единиц автобронетехники, крупнокалиберную гаубицу "Мста-Б" и пушку-гаубицу, убит 31 российский военнослужащий, сообщило украинское оперативное командование "Юг". В целом украинская авиация нанесла на южном направлении 7 ударов по противнику, а ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 290 огневых задач.

Командование перечислило освобожденные населенные пункты Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. При этом на разных участках южного фронта ВСУ удалось углубиться от 10 до 20 км.

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Российские войска в ночь на 5 октября нанесли удар по Белой Церкви в Киевской области - по предварительным данным, иранскими дронами-камикадзе, написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. "Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - указал он.

Миссия ООН не едет в Еленовку без гарантий безопасности

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Миссия ООН по расследованию обстрела следственного изолятора в Еленовке, где в июле погибли десятки украинских военнопленных, не может отправиться туда без гарантий безопасности ее участников, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, почему миссия до сих пор не прибыла в Еленовку. "Мы не можем направить какую-либо миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности", - уточнил Дюжаррик, подчеркнув, что миссии нужен "зеленый свет" на всем ее пути.

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В лесах Харьковской области практически ежедневно обнаруживаются заблудившиеся российские военные, сообщает МВД Украины . Ведомство указывает, что с первых дней после освобождения территорий Харьковщины полиция установила сеть блокпостов; количество задержанных за сутки "потенциальных коллаборантов" могло достигать 40 человек. "Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают специалисты МВД. И, соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - отметило министерство.

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На освобожденных украинскими войсками территориях Харьковской области указом президента Зеленского организованы 13 военных администраций, написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Правительство Украины решило создать в стране отдельное военное кладбище, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, министерство по делам ветеранов должно будет в течение двух месяцев образовать государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище". Где оно будет размещено и на какой территории, не указывается.

Politico: В ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении РФ

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Активисты Greenpeace блокируют российский танкер "Усть-Луга", перевозящий нефть в Норвегию Фото: NTB via REUTERS

Представители стран ЕС достигли предварительной договоренности о новом пакете санкций против Москвы, в который вошли и ограничения цены на российскую нефть, пишет журнал Politico со ссылкой на семь европейских дипломатов. Также предполагается ввести запрет на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции и ограничения по экспорту в РФ некоторых продовольственных товаров. Официальное решение о восьмом пакете санкций должно быть принято в среду, 5 октября.

Хроника событий 4 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 октября 00.00 - 13.59 >>>

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