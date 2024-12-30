Путин передал производителя пива Bud во временное управление

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций пивоваренной компании AB InBev Efes во временное управление российской группе компаний "Вместе". Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации России в понедельник, 30 декабря.

AB InBev Efes - совместное предприятие бельгийской Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes, созданное в 2018 году. Компания входит в тройку лидеров рынка РФ, ей принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса. AB InBev Efes производит пиво 75 брендов, включая Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, "Клинское" и "Сибирскую корону".

Весной 2022 года бельгийская AB InBev объявила, что хочет выйти из российского бизнеса, продав свою долю турецким партнерам. Однако в августе 2024-го стало известно, что правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями по неизвестным причинам заблокировала эту сделку, отмечает The Bell. Издание обратило внимание на то, что в том же месяце была зарегистрирована "ГК Вместе", которая, согласно официальному реестру , имеет уставной капитал в 100 тыс. руб. и занимается в основном "вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью".

Уход западных пивоваров с рынка РФ

AB InBev Efes оставалась последним из трех крупнейших производителей пива в России, контролировавшихся иностранными компаниями. Так, голландская Heineken объявила о решении уйти из России вскоре после начала войны в 2022 году и к августу 2023-го продала свои активы за символическую сумму в 1 евро. Покупателем стала группа "Арнест" - производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья.

А 3 декабря датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что продает свою долю в петербургской компании "Балтика" ее российским топ-менеджерам. По данным СМИ, один из них, Таймураз Боллоев - партнер президента Путина по дзюдо. Незадолго до этого президент РФ вывел доли Carlsberg в "Балтике" из-под госуправления, в котором они находились с лета 2023 года. Согласно годовому отчету датской компании, ее убытки от ухода из России составили 5,5 млрд евро.