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Экономика и бизнесРоссия

Путин передал производителя пива Bud во временное управление

Олег Соколенко
30 декабря 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин передал акции пивоваренной компании AB InBev Efes, производителя пива Bud, Stella Artois и "Клинское", во временное управление группе компаний "Вместе", зарегистрированной в августе 2024 года.

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AB InBev Efes была последним крупным производителем пива в РФ, контролировавшимся иностранной компанией
AB InBev Efes была последним крупным производителем пива в РФ, контролировавшимся иностранной компаниейФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций пивоваренной компании AB InBev Efes во временное управление российской группе компаний "Вместе". Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации России в понедельник, 30 декабря.

AB InBev Efes - совместное предприятие бельгийской Anheuser-Busch InBev и турецкой Anadolu Efes, созданное в 2018 году. Компания входит в тройку лидеров рынка РФ, ей принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса. AB InBev Efes производит пиво 75 брендов, включая Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, "Клинское" и "Сибирскую корону".

Весной 2022 года бельгийская AB InBev объявила, что хочет выйти из российского бизнеса, продав свою долю турецким партнерам. Однако в августе 2024-го стало известно, что правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями по неизвестным причинам заблокировала эту сделку, отмечает The Bell. Издание обратило внимание на то, что в том же месяце была зарегистрирована "ГК Вместе", которая, согласно официальному реестру, имеет уставной капитал в 100 тыс. руб. и занимается в основном "вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью".

Уход западных пивоваров с рынка РФ

AB InBev Efes оставалась последним из трех крупнейших производителей пива в России, контролировавшихся иностранными компаниями. Так, голландская Heineken объявила о решении уйти из России вскоре после начала войны в 2022 году и к августу 2023-го продала свои активы за символическую сумму в 1 евро. Покупателем стала группа "Арнест" - производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья.

А 3 декабря датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что продает свою долю в петербургской компании "Балтика" ее российским топ-менеджерам. По данным СМИ, один из них, Таймураз Боллоев - партнер президента Путина по дзюдо. Незадолго до этого президент РФ вывел доли Carlsberg в "Балтике" из-под госуправления, в котором они находились с лета 2023 года. Согласно годовому отчету датской компании, ее убытки от ухода из России составили 5,5 млрд евро.

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