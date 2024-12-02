Путин вывел бизнес Сarlsberg в РФ из-под госуправления

Путин отменил действие двух своих прежних указов, которые вводили госуправление в отношении долей Carlsberg в компании "Балтика".

Бывшие активы датской пивоваренной корпорации Carlsberg Group в России выведены из-под временного государственного управления. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, подписанного в понедельник, 2 декабря, и в тот же день опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этот документ отменяет положения двух других указов Путина - от 25 апреля и от 16 июля 2023 года, которые вводили государственное управление в отношении долей Carlsberg в петербургской пивоваренной компании "Балтика".

Уход Carlsberg из России

После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины Carlsberg Group в марте 2022 года приняла решение полностью уйти с российского рынка. На ее заводах в России работали 8400 человек. В июне 2023 года компания сообщила, что нашла покупателя на свои российские активы. В том же месяце было подписано соглашение о продаже бизнеса, но вскоре Путин своим указом передал доли иностранцев в "Балтике" и дочерней компании французского продовольственного концерна Danone во временное управление Росимуществу.

Руководство Carlsberg раскритиковало это решение и заявило, что разрывает связи со своим бизнесом в России и отказывается пойти на сделку с российскими властями, которая узаконила бы передачу активов.

После ухода с российского рынка и потери активов в стране Carlsberg Group понесла в 2023 году убытки в размере 40,8 млрд датских крон (5,5 млрд евро).