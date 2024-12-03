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Экономика и бизнесРоссия

Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджерам

Евгений Жуков
3 декабря 2024 г.

Концерн Carlsberg сообщил, что заключил сделку по продаже своей доли в петербургской компании "Балтика". По данным СМИ, среди покупателей Таймураз Боллоев - партнер президента РФ Путина по дзюдо.

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Здание компании "Балтика" в Петербурге
Здание компании "Балтика" в ПетербургеФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что продаст свою долю в "Балтике" компании, которой управляют два топ-менеджера российского предприятия. Конкретные названия и имена покупателей, а также сумма сделки в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 3 декабря, не указаны.

Однако, по данным агентства Reuters, покупателем выступит "связанная с пивоваренными холдингами" и возглавляемая Егором Гусельниковым местная компания VG Invest, которая купит долю Carlsberg за 34 млрд рублей (около 320 млн долларов). Ранее Carlsberg оценивал объем своих российских активов в 1,06 млрд долларов, то есть более чем втрое больше предполагаемой суммы сделки.

Газета "Ведомости" писала, что сделка согласована комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям. По словам двух информированных собеседников издания, среди покупателей "Балтики" - президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев. The Moscow Times напоминает, что в 1990-х годах Боллоев посещал тренировки по дзюдо вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным и создал с ним для этого спортивный клуб.

В сообщении Carlsberg отмечается, что концерн, помимо денежного вознаграждения, получит доли "Балтики" в своих дочерних компаниях в Азербайджане и Казахстане. Датский концерн отмечает, что, как ожидается, сделка будет закрыта в течение ближайших нескольких дней.

Уход Carlsberg из России

Carlsberg Group в марте 2022 года решила полностью уйти с российского рынка. В июне 2023-го компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Однако вскоре после этого Владимир Путин передал долю иностранцев в "Балтике" во временное управление Росимуществу. Руководство Carlsberg раскритиковало это решение и заявило, что разрывает связи со своим бизнесом в России и отказывается пойти на сделку с российскими властями, которая узаконила бы передачу активов.

2 декабря Путин своим указом вывел активы Carlsberg в РФ из-под временного госуправления.

После ухода с российского рынка и потери активов в стране Carlsberg Group понесла в 2023 году убытки в размере 40,8 млрд датских крон (5,5 млрд евро).

 

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