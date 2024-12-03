Carlsberg продает "Балтику" ее топ-менеджерам

Концерн Carlsberg сообщил, что заключил сделку по продаже своей доли в петербургской компании "Балтика". По данным СМИ, среди покупателей Таймураз Боллоев - партнер президента РФ Путина по дзюдо.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что продаст свою долю в "Балтике" компании, которой управляют два топ-менеджера российского предприятия. Конкретные названия и имена покупателей, а также сумма сделки в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 3 декабря, не указаны.

Однако, по данным агентства Reuters, покупателем выступит "связанная с пивоваренными холдингами" и возглавляемая Егором Гусельниковым местная компания VG Invest, которая купит долю Carlsberg за 34 млрд рублей (около 320 млн долларов). Ранее Carlsberg оценивал объем своих российских активов в 1,06 млрд долларов, то есть более чем втрое больше предполагаемой суммы сделки.

Газета "Ведомости" писала , что сделка согласована комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям. По словам двух информированных собеседников издания, среди покупателей "Балтики" - президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев. The Moscow Times напоминает , что в 1990-х годах Боллоев посещал тренировки по дзюдо вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным и создал с ним для этого спортивный клуб.

В сообщении Carlsberg отмечается, что концерн, помимо денежного вознаграждения, получит доли "Балтики" в своих дочерних компаниях в Азербайджане и Казахстане. Датский концерн отмечает, что, как ожидается, сделка будет закрыта в течение ближайших нескольких дней.

Уход Carlsberg из России

Carlsberg Group в марте 2022 года решила полностью уйти с российского рынка. В июне 2023-го компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Однако вскоре после этого Владимир Путин передал долю иностранцев в "Балтике" во временное управление Росимуществу. Руководство Carlsberg раскритиковало это решение и заявило, что разрывает связи со своим бизнесом в России и отказывается пойти на сделку с российскими властями, которая узаконила бы передачу активов.

2 декабря Путин своим указом вывел активы Carlsberg в РФ из-под временного госуправления.

После ухода с российского рынка и потери активов в стране Carlsberg Group понесла в 2023 году убытки в размере 40,8 млрд датских крон (5,5 млрд евро).