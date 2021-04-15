Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободы прессы"

Президент России Владимир Путин и белорусский правитель Александр Лукашенко вошли в новый список "врагов свободы прессы", подготовленный международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" (RSF). В перечень также впервые включен премьер-министр одной из стран Евросоюза, это глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Всего в реестре, обнародованном в понедельник, 5 июля, числятся 37 глав государств и правительств, которые, по мнению составителей, оказывают наиболее жесткое давление на журналистов в своих странах.
"Новые фигуранты появились во всех регионах мира. Их методы репрессий различны, но служат одной цели - любой ценой предотвратить критичное освещение событий", - заявил в связи с опубликованием нового перечня глава отделения "Репортеров без границ в Германии" Кристиан Мир (Christian Mihr). "От этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое таким образом лишается доступа к независимой информации, столь важной, особенно в период глобальной пандемии", - указал Мир.
"Пугает и то, что виновные часто остаются безнаказанными, несмотря на совершение жестоких преступлений", - добавил он.
RSF: Как минимум 37 репортеров убиты при президенте Путине
Как напоминает RSF, говоря о ситуации в Восточной Европе, Путин и Лукашенко попадали в предыдущие редакции перечня на протяжении около 20 лет. С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ, "по меньшей мере 37 репортеров были убиты за свою работу, и почти ни одно из этих преступлений не было раскрыто", отмечают авторы списка.
Протесты в поддержку Навального (фото из арзива)
Ситуация для независимых сотрудников СМИ в РФ в этом году значительно ухудшилась после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и за несколько месяцев до выборов в российскую Госдуму 19 сентября. Они подвергаются риску быть произвольно объявленными "иностранными агентами", пишет RSF.
Эксперты напоминают, что несколько новостных порталов, критикующих Кремль, в последние недели были вынуждены приостановить работу либо бороться за финансовое выживание. Еще более мрачная ситуация сложилась в Чечне, глава которой Рамзан Кадыров "жестоко подавляет любое инакомыслие и с 2016 года является одним из ведущих в мире "врагов свободы прессы", указывают авторы перечня.
"Лукашенко подавляет любое свободное распространение информации"
Говоря о Беларуси, в RSF констатируют, что Александр Лукашенко жестоко подавляет там любое "свободное распространение информации". С начала протестов против его правления прошлым летом были задержаны "более 500 журналистов, некоторые из них подверглись жестокому обращению в тюрьме", подчеркивают сотрудники "Репортеров без границ". При этом 25 сотрудников белорусских СМИ до сих пор остаются под стражей. У работников иностранных средств массовой информации практически нет возможности легально работать в Беларуси, напоминают эксперты.
Самолет Ryanair
Так, "у самого важного независимого новостного портала Tut.by отозвана лицензия, его главный редактор Марина Золотова находится в тюрьме, а доступ к сайту заблокирован", отмечают далее в организации. Кроме того, 23 мая Лукашенко вызвал "международное возмущение", когда "направил пассажирский самолет в Минск и заставил его совершить посадку", чтобы арестовать блогера-диссидента Романа Протасевича, пишут "Репортеры без границ".
Эксперты: "Враг свободы прессы" - у власти в одной из стран ЕС
Останавливаясь на ситуации в Европе, RSF отмечает, что "враг свободы прессы" находится у власти в одной из стран Евросоюза. С момента вступления в должность премьера Венгрии Виктор Орбан и правящая "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" постепенно поставили под контроль национальные СМИ. После закрытия целого ряда изданий материалы с критикой правительства и расследования теперь публикуются лишь в ограниченной степени и в небольших онлайн-СМИ. Кроме того, проправительственные средства массовой информации неоднократно обнародовали "черные списки" неугодных властям журналистов, напоминают в RSF.
Болсонару, бен Сальман, Асад
Проанализировав ситуацию в других регионах мира, "Репортеры без границ" включили в перечень также президента Бразилии Жаира Болсонару, саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, председателя КНР Си Цзиньпина, сирийского лидера Башара Асада. Кроме того, в реестр впервые попала глава администрации Гонконга Кэрри Лам.
Составители списка "врагов свободы прессы" констатируют, что он не претендует на исчерпывающую полноту, но является реакцией на "особенно серьезные примеры ограничения журналистской деятельности" в мире.
Отчет публикуется с 2001 года - с нерегулярной периодичностью. До этого он выходил, в частности, 2 ноября 2016 года и был приурочен к учрежденному ООН Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс