Протесты в Беларуси: в Минске пройдет "Марш народного трибунала"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 20 декабря (время московское).

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В городах Беларуси в воскресенье пройдет "Марш народного трибунала". Ожидается, что акция снова будет децентрализованной, в оппозиционных телеграм-каналах предложили протестующим в Минске "объединяться районами" и самим решать, где будут точки сбора.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками". Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря.

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Папу и двух дочерей 8 и 6 лет, задержанных в минском микрорайоне Лебяжий, выпустили из РУВД. Ему было сказано, что он получит повестку из-за участия в несанкционированной акции, передает tut.by. Еще один отец восьмимесячного ребенка остается в РУВД. В субботу вечером в микрорайон приехали 2 автобуса с силовиками, они начали задерживать местных жителей, которые собрались во дворе.

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