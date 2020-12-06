"Мисс Беларусь" Ольга Хижинкова освобождена после 42 суток ареста

В Минске вышла на свободу "Мисс Беларусь - 2008", бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова. В воскресенье, 20 декабря, девушку выпустили по истечению 42 суток ареста из изолятора Жодино, куда ее перед окончанием срока перевезли из ЦИП на Окрестина. Перед изолятором ее встретили близкие.
Хижинкову задержали на воскресной акции протеста 8 ноября. Спустя три дня ей присудили 12 суток ареста, обвинив в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Позже по этой же статье Хижинкова дважды получила еще 15 суток за три эпизода участия в несанкционированных акциях. Таким образом после третьего суда срок ареста увеличился до 42 суток.
Содержавшаяся с моделью в изоляторе временного содержания на Окрестина журналистка Александра Квиткевич отмечала, что Хижинкову поместили в камеру с бездомными. В Беларуси развернулась масштабная кампания солидарности с Хижинковой. В частности, активистки записали видео в ее поддержку.
Протесты в Беларуси
Тем временем в Беларуси 19-е воскресенье подряд проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Во многих городах страны проводятся акции под общим названием "Марши народного трибунала".
Лидер оппозиции Светлана Тихановская анонсировала эту акцию еще в ноябре как "самый массовый марш", участники которого потребуют "законного суда над преступниками". Речь идет о результатах работы платформы "Единая книга регистрации преступлений", которая собирает доказательства и базу лиц, причастных к преступлениям в Беларуси. На сайте указано, что первый список обработанных материалов будет опубликован 20 декабря. Как и во время последних нескольких воскресных протестов, они проходят в децентрализованном формате.
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Автор: Наталья Позднякова