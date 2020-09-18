Комментарий: Российский шоу-бизнес на подтанцовках у Лукашенко

Вопрос "С кем вы, мастера культуры" в Российской Федерации образца 2020 года задавать даже как-то неловко. Если вы, мастер, хотите ездить на большие гастроли, выступать на лучших площадках, получать государственные и профессиональные награды, то совершенно ясно, с кем. С депутатами (а иногда и среди них), с доверенными лицами президента, возможно, как Юлия Чичерина, с бойцами так называемых "ДНР" и "ЛНР", с мэрами и губернаторами. Аудитория уже привыкла к определенной расстановке сил и понимает, кто, где и за что. Хотя эксцессы случаются. И особо удручает, что звезды шоу-бизнеса, встречая остро негативную реакцию поклонников на околополитическую активность, ничему не учатся.

Бургер за Собянина

Прошлым летом московские власти пытались с помощью концертов отвлечь горожан от протестов. Но что-то пошло не так: артисты отказывались, а на сами фестивали горожане ходили не очень активно, как бы пропаганда ни пыталась показать заполненные площадки. Тогда институт репутации сработал достаточно эффективно. Артисты (не все) понимали, что петь на фестивале шашлыка в то время, как ОМОН жестоко разгоняет горожан только за то, что те хотят честных выборов, это не очень правильно.

Татьяна Фельгенгауэр

Спустя пару месяцев рэпер Тимати в своем клипе "Москва" так старался рассказать о прекрасной жизни в городе и желании "хлопнуть бургер за здоровье Собянина", что получил рекордные полтора миллиона дизлайков. Волна критических, если не оскорбительных, комментариев сработала довольно быстро: клип удалили, второй участник клипа, Гуф, извинился. Причем сделал это, как вы понимаете, самым распространенным у артистов способом. Гуф заявил, что не знал, что в городе были какие-то выборы. Этот классический прием прикинуться ветошью тогда мало кого убедил. Тем сложнее сейчас поверить артистам, которые оказались практически в такой же ситуации, но уже из-за Александра Лукашенко.

Любимую не отдают

Клип на песню "Любимую не отдают" появился несколько дней назад, а российские артисты, которые приняли в нем участие, по-прежнему получают негативные комментарии в соцсетях. В записи проекта приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие. Вместе с десятком белорусских певцов они исполнили песню, название и рефрен которой отсылают к выступлению Александра Лукашенко. При этом авторы и не скрывали, что песню сочинили в поддержку нынешнего президента республики.

Более того, трек в минувшие выходные использовали минские милиционеры: песня оглушительно звучала из установленных на БТРе колонок. Так что это произведение можно смело назвать оружием в руках белорусских силовиков в борьбе с протестующими. И в его создании поучаствовали российские звезды шоу-бизнеса. Столь же категоричны поклонники артистов, которые не стесняются в выражениях под каждым новым постом в инстаграме Баскова, Киркорова, Цой. "Сколько стоит совесть?", кажется, самый распространенный вопрос. Александр Буйнов свою страничку для комментариев закрыл.

Но если хейтеров можно игнорировать или блокировать, то с журналистами сложнее. Ответы на их вопросы были на удивление предсказуемы и оттого еще более неубедительны. Представительница Филиппа Киркорова сказала, что песня про мир, а не про политику. Александр Буйнов через своего директора заверяет, что вообще не знал, о чем песня, а согласился после того, как ему сообщили, что в проекте участвуют Басков и Киркоров. Гурцкая и Басков отмалчиваются.

Поверить в то, что артисты настолько оторваны от реальности, что не понимают, в чем суть проекта, очень сложно. Особенно учитывая то, что поначалу российские СМИ не получили никаких указаний и освещали события в Минске более или менее честно. Но в последние пару недель все изменилось, и вот уже наряду с федеральными каналами белорусскую власть обслуживает российский шоу-бизнес. Во всяком случае, некоторые его представители. И раз они в очередной раз прикидываются ветошью, то им придется и дальше выслушать обвинения в продажности. Разве что очередное звание утешит аполитичного и непонятого поклонниками мастера культуры.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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