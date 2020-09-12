 Протесты в Беларуси: глава МИД Чехии видит угрозу потери Беларусью суверенитета | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: глава МИД Чехии видит угрозу потери Беларусью суверенитета

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 13 сентября.

Щит на границе Беларуси и России

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 13 сентября (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) с уважением отозвался об участниках протестов в Беларуси, особо выделив их самообладание, мужество и достоинство. "Множество мирных демонстрантов, и прежде всего демонстранток, ежедневно доказывают, что разрешение кризиса посредством диалога по-прежнему возможно", - приводят слова Маса издания медиагруппы Funke.

Действующему президенту Александру Лукашенко следует признать, что он не олицетворяет волю народа, отметил немецкий министр. "Если он продолжит основывать свою власть на страхе, он выберет путь к изоляции", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

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В настоящее время угроза непосредственного военного вторжения России в Беларусь отсутствует, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек на конференции в Праге, посвященной проблемам демократии в XXI веке. При этом существует опасность постепенной потери суверенитета Беларуси, приводит "Радио Прага" слова министра на мероприятии, проводимом некоммерческой организацией Institute H21. По мнению Петржичека, необходимо расширять поддержку гражданских инициатив, церквей и независимых профсоюзов с целью оказать давление на действующего белорусского президента Александра Лукашенко и тем самым подтолкнуть его к переговорам с оппозицией.

Хроника протестов в Беларуси 12 сентября

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    Автор: Илья Коваль


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