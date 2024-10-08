В ФРГ расследуют "луковый бизнес" депутата от АдГ в Беларуси

На луковых полях в Беларуси, которые принадлежат саксонскому депутату Йоргу Дорнау, мог использоваться труд заключенных. В партии приветствовали начало расследования.

Прокуратура в федеральной земле Саксония начала предварительное расследование в отношении члена правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорга Дорнау (Jörg Dornau), сообщает в понедельник, 7 октября, агентство dpa. Депутата саксонского парламента подозревают в том, что на принадлежащих ему луковых полях в Беларуси использовался труд заключенных.

В региональном отделении партии приветствовали, что дело против Дорнау расследуется "на основании фактов". "Мы доверяем независимой саксонской судебной системе", - заявил генеральный секретарь регионального отделения АдГ Ян Цверг (Jan Zwerg). По словам Цверга, обвинения против Дорнау в СМИ в основном "противоречивы": одни говорят о принудительном труде, другие утверждают, что заключенные выполняли работы "добровольно". "До выяснения обстоятельств дела для нас действует презумпция невиновности", - подчеркнул политик. Сам Дорнау не ответил ни на запрос DW, ни на запрос dpa.

Штраф за белорусский лук для немецкого депутата

Ранее журналисты издания Reform.news поговорили с белорусом, которого в феврале 2024 года осудили на 15 суток ареста за лайк в социальных сетях. Мужчина анонимно рассказал, что его содержали в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в городе Лида Гродненской области. По его словам, арестованных вывозили на работу на сельскохозяйственное предприятие, где он вместе с другими заключенными перебирал лук для одной из торговых сетей.

Издание утверждает, что предприятие, которое привлекало к сельскохозяйственным работам арестованных, - это ООО "Цыбулька-Бел". Частично оно принадлежит Йоргу Дорнау. Эту информацию в апреле 2024 года выяснило немецкое издание Welt am Sonntag. Депутат скрыл эти данные, за что парламент Саксонии оштрафовал его на 20 862 евро.