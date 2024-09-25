Депутат из Германии привлекает к работам арестованных в РБ?

Депутат саксонского парламента от "Альтернативы для Германии" Йорг Дорнау владеет луковыми полями в РБ. Для сезонных работ в его сельхозпредприятии привлекают заключенных, утверждает издание Reform.news.

Журналисты издания Reform.news поговорили с белорусом , которого в феврале 2024 года осудили на 15 суток ареста за лайк в социальных сетях. Мужчина, имя которого изменили, рассказал, что в феврале 2024 года его содержали в центре изоляции правонарушителей в городе Лида Гродненской области. По его словам, арестованных вывозили на работу на сельскохозяйственное предприятие, где он вместе с другими заключенными перебирал лук для одной из торговых сетей.

Мужчина утверждает, что между сельхозпредприятием и ЦИПом был заключен договор подряда. Работа оплачивалась, за нее полагалось 50 рублей (около 13 евро) в день: 20 из них получал арестованный, 30 рублей шли на счет изолятора. При этом мужчина подчеркивает, что участие в работах не было принудительным.

"Нас отвезли в хранилище. Февраль, подвал, одежда у кого какая. Поэтому руки и ноги мерзли. Завтрак в 7 часов утра. Работали до 18:00 без еды и питья", - так источник Reform.news описал условия работы в хранилище (переведено с белорусского. - Ред).

Что такое "Цыбулька-Бел"?

Издание утверждает, что предприятие, которое привлекало к сельскохозяйственным работам арестованных, - это ООО "Цыбулька-Бел". Частично оно принадлежит депутату саксонского парламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоргу Дорнау (Jörg Dornau). Эту информацию в апреле 2024 года выяснило немецкое издание Welt am Sonntag. Депутат скрыл эти данные, за что парламент Саксонии оштрафовал его на 20 862 евро.

В 2024-м году Йорга Дорнау оштрафовали на более чем 20 тысяч евро Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Компания "Цыбулька-Бел" была зарегистрирована в октябре 2020 года в деревне Гуды Лидского района Гродненской области, которая находится у границы с Литвой. Согласно выписке из Единого государственного регистра, она занимается выращиванием овощей, в частности лука, кукурузы, ячменя. Для этого Лидским райисполкомом ей были переданы в пользование земельные участки площадью минимум в 400 гектаров, писали белорусские госСМИ.

В Германии 53-летний Дорнау владеет сельскохозяйственной фирмой в саксонском городе Борна. Информацию о белорусском бизнесе он утаил, хотя не раз встречался с представителями белорусских властей, о чем писала местная пресса. Так, в частности, он и его бизнес-партнер Юрий Куницкий проводили встречу с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником.

Reform.news: "Поговорить согласился только один источник"

Как пояснил DW главный редактор Reform.news Федор Павлюченко, журналистам издания удалось найти как минимум трех арестованных, которые были задействованы на белорусском предприятии Йорга Дорнау. Их имена и факты задержания были верифицированы через белорусских правозащитников. По словам Павлюченко, только один из них согласился говорить для публикации. Подтверждений этой информации из других источников нет.

"Мы отслеживали информацию о том, что в Беларуси используют труд политзаключенных. В частности, попадались сообщения правозащитников, что в Лидском районе людей отправляют на работы: собирать камни, перебирать лук. А после появилась информация о немецком депутате, который скрыл свой белорусский бизнес и был оштрафован. Так мы стали искать очевидцев, обратились к правозащитникам и нашли несколько людей, которые работали на его предприятии. Поговорить согласился только один, поскольку он выехал из страны", - рассказал DW Павлюченко.

По словам источников Reform.news, на которые ссылается Павлюченко, вместе с арестованными на предприятии работали и наемные сезонные рабочие.

"Сам мужчина рассказывал о своем опыте весело: как он получил 15 суток, как был февраль и холодно, но хотя бы не должен был сидеть в камере, а "хоть лука поел, витамины". Глазами со стороны смотришь на это - и понимаешь, как это чудовищно, что человека не пытали условиями в ЦИПе, а дали возможность перебирать на холоде лук".

Против Дорнау может быть начато расследование

DW направила запросы в саксонский парламент, пресс-службу партии "Альтернатива для Германии" и самому Йоргу Дорнау с просьбой прокомментировать возможное вовлечение арестованных в работу предприятия германского депутата, однако не получила от них ответ к моменту публикации.

Тем временем в Германии юрист Фердинанд Мюллер (Ferdinand Müller) подал заявление о возбуждении уголовного дела против Йорга Дорнау. В комментарии DW он заявил, что "поначалу был в шоке" после прочтения статьи о возможном вовлечении заключенных в работу предприятия саксонского депутата.

"Я увидел в Х эту статью. И был шокирован, поскольку Йорг Дорнау - это депутат из Саксонии, откуда я родом. В целом это шокирующе, когда какой-то немецкий предприниматель едет в Беларусь, сотрудничает с правителем этой страны, потому что иначе я не представляю, как он может открыть там свою фирму, и, вероятно, привлекает к работе в нечеловеческих условиях политических заключенных", - сказал Мюллер.

Его заявление будет проверено прокуратурой. Если приведенные в публикации факты подтвердятся, против депутата Дорнау может быть начато расследование.

Заключенных в тюрьмах Беларуси эксплуатируют уже давно, и политические заключенные не являются исключением, заявил в комментарии DW руководитель правозащитной организации Libereco Марко Фибер. Он подчеркивает, что всего за несколько евро в день заключенные вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом.

"Это не что иное, как современное рабство, на котором наживаются и западные компании, - считает правозащитник. - В прошлом такие случаи были зафиксированы в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, но теперь они затрагивают и сельское хозяйство. То, что одним из бенефициаров этой системы является партия АдГ, меня нисколько не удивляет. Депутатов этой ультраправой партии, как правило, не волнуют права человека и международные конвенции. Они регулярно выступают в поддержку диктатуры Александра Лукашенко и пытаются обелить его тиранию".