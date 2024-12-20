Бизнес депутата АдГ в Беларуси не будут расследовать в ФРГ

Прокуратура Лейпцига решила не проводить расследование в отношении депутата саксонского парламента от АдГ Йорга Дорнау. Ранее его обвинили во владении луковой фермой в Беларуси, на которой использовался труд заключенных.

Прокуратура Лейпцига решила не проводить расследование в отношении депутата парламента Саксонии от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йорга Дорнау (Jörg Dornau), сообщает агентство AFP в пятницу, 20 декабря. Из сообщения следует, что правоохранители не нашли оснований подозревать Дорнау в совершении уголовных преступлений, за которые он может быть привлечен к ответственности в Германии.

Йорга Дорнау обвиняют в использовании труда заключенных на луковой ферме в Беларуси

В апреле 2024 года издание Welt am Sonntag выяснило, что Йоргу Дорнау принадлежит часть предприятия ООО "Цыбулька-Бел", которое, по данным журналистов, привлекало к сельскохозяйственным работам арестованных. В августе того же года президиум парламента земли Саксония наложил на Дорнау штраф в размере 20 862 евро за сокрытие своего бизнеса в Беларуси.

В сентябре издание Reform.news поговорило с белорусом, которого в феврале 2024 года осудили на 15 суток ареста за лайк в социальных сетях. Мужчина на условиях анонимности рассказал, что его содержали в центре изоляции правонарушителей в городе Лида Гродненской области. По его словам, арестованных вывозили на работу на сельскохозяйственное предприятие, где он вместе с другими заключенными перебирал лук для одной из торговых сетей.

Мужчина утверждает, что между сельхозпредприятием и изолятором был заключен договор подряда. Работа оплачивалась, за нее полагалось 50 белорусских рублей (около 13 евро) в день: 20 из них получал арестованный, 30 рублей шли на счет изолятора. При этом мужчина подчеркивает, что участие в работах не было принудительным.