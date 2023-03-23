Профессор из ФРГ: Страх немцев перед войной иррационален

Почему в Германии резко выросла доля тех, кто боится, что страна окажется участницей войны, и насколько оправданными являются подобные страхи? Интервью DW с политологом из Марбургского университета Изабелль Боруки.

Почти две трети немцев (63%) опасаются, что в случае войны Германия не будет способна обороняться. В то же время больше половины населения ФРГ (55%) испытывают страх, что их страна может оказаться втянутой в военный конфликт. Как свидетельствуют данные ежегодного опроса "Страхи немцев" , обнародованные страховым обществом R+V 22 марта 2023 года, оба эти показателя резко возросли с лета 2022 года. DW поговорила с профессором политологии Марбургского университета имени Филиппа Изабелль Боруки (Isabelle Borucki), консультировавшей авторов исследования, о причинах такого развития и о том, являются ли подобные страхи немцев оправданными.

DW: Госпожа Боруки, опасения немцев, что Германия может оказаться втянутой в войну или в случае подобного сценария будет неспособна защитить себя, резко возросли с лета 2022 года. Почему это произошло именно тогда, а не сразу после вторжения РФ в Украину?

Профессор Изабелль Боруки: Думаю, что сейчас это чувство страха у опрошенного населения стало столь сильным и конкретным, в том числе потому, что речь зашла о поставках Украине тяжелых вооружений, а именно танков.

Профессор Марбургского университета Изабелль Боруки Фото: BeaRoth Photography

Это обстоятельство сделало в общественном восприятии гораздо более отчетливым тот факт, что речь идет о войне. После начала военных действий в феврале прошлого года само слово "война" долго не произносили. А теперь в общественном дискурсе стало более очевидно, что мы имеем дело именно с войной как одним из череды кризисов, с которыми мы столкнулись: инфляцией, изменением климата, структурными преобразованиями в обществе, цифровизацией, энергетическим кризисом… Конечно, все это перегружает людей. Однако страх перед войной в ряду всех эти кризисов - для населения наиболее ощутимый, наравне с энергетическим кризисом.

"В освещении войны СМИ были и преувеличения"

- Какую роль играют СМИ в том, что все эти кризисы столь существенно влияют на общественное мнение?

- По моему мнению, - решающую. Ведь СМИ - это посредники, "ремни трансмиссии" и "передатчики". Они нужны, чтобы упорядочить новости и информацию и указать на то, что на данный момент является важным. СМИ несут ответственность за просвещение и информирование, но при этом информирование не в агитационной манере.

Что касается освещения войны, то, по моим наблюдениям, тут была и "скандализация", то есть преувеличение в репортажах.

- Можно ли на этом фоне сказать, что СМИ сыграли негативную роль, "подстегнув" у населения страхи перед войной?

- Так упрощенно говорить об этом я бы не стала, хотя, возможно, в отношении того или иного (репортажа. - Ред.) это действительно так. Действительно, время от времени СМИ работают, не расставляя акценты, когда для них важно показать лишь ту или иную сторону, а не вести взвешенное освещение событий.

- В феврале большой резонанс в СМИ вызвала, в частности, демонстрация в Берлине, участники которой призывали отказаться от дальнейших поставок оружия в Украину и начать мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие немецкие политики сочли такие лозунги неприемлемыми и раскритиковали организаторов. Считаете ли вы эту критику оправданной?

- Предпосылкой для этого (мирных переговоров. - Ред.) должно быть желание Путина заключить мир. А наличие у него этого желания в общественном дискурсе очень спорно. Только если ты разделяешь мнение о том, что мир возможен, можно устраивать демонстрации за мир.

При этом исследования на тему российской внешней политики говорят о том, что у Путина, а значит и России, нет цели заключить мир. Он преследует совсем иные интересы. Самое позднее после аннексии Крыма стало ясно, что речь идет о возвращении территорий, которые считаются в РФ "утерянными". Так что, с моей точки зрения, критика подобных демонстраций является оправданной. Нам нужно найти способ разрешить этот конфликт иным способом, и, я думаю, что в его урегулировании заинтересованы все стороны, кроме Путина.

"Перед лицом войны в Украине Германия оказалась как партнер в альянсах"

- Можно ли сказать, что подобные мирные демонстрации являются и результатом страха немцев перед войной?

- Думаю, да. Ведь люди хотят найти решение и выход из этого конфликта и этого кризиса. Но быстрых и простых решений у него точно нет.

- К угрозе российского нападения очень серьезно относятся и страны Балтии, и их позиция понятна, учитывая их историю и географическую близость к России. Но можно ли считать подобные страхи немцев оправданными? Откуда они проистекают?

- Думаю, с одной стороны, это следствие осмысления опыта (Второй мировой. - Ред.) войны, а в бывшей ГДР, в отличие от ФРГ, - еще и времени оккупации (СССР. - Ред.).

Страхи немцев перед войной, скорее, иррациональны. Ведь перед лицом нынешней, очень сложной геополитической ситуации, Германия оказалась не как отдельная нация, а как партнер в крупных международных альянсах.

- Судя по исследованию, на востоке Германии опасения, что страна окажется втянута в войну, гораздо выше, чем на западе: 66 и 53% соответственно. С чем это связано?

- Я объяснила бы это историей этих федеральных земель. Любые другие выводы без конкретных данных были бы спекулятивными.

"Страхи молодых людей возросли"

- Другой интересный вывод исследования связан с тем, что молодые респонденты оказались столь же подвержены опасениям в связи с войной, как и старшее поколение, имеющее, казалось бы, в этом плане гораздо больше опыта. С чем это может быть связано?

- Поскольку этот вопрос (о возрасте респондентов. - Ред.) задают не так давно, мы не знаем, как развивались страхи молодых людей на протяжении последних, скажем, десяти лет. То, что молодые люди оказались столь восприимчивы к этой теме, можно было бы объяснить тем, что она активно обсуждается в семьях и, возможно, пожилые люди переосмысляют свой опыт в этой связи. Предполагаю, что цифры отражают сближение: страхи пожилых людей остались на прежнем уровне, а вот страхи молодых возросли. И это я связываю с усиленным присутствием военной темы в СМИ и соцсетях, которые через новости доносят, что у нас сейчас огромная проблема, потому что в Европе идет война.

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