Затор в Суэцком канале: владелец Ever Given надеется на подвижки 27 марта

Владелец гигантского контейнеровоза Ever Given, вот уже пятый день блокирующего проход по Суэцкому каналу в Египте, надеется, что судно удастся сдвинуть с мели до конца дня 27 марта. Никаких признаков повреждения двигателей контейнеровоза нет, подчеркнул на пресс-конференции глава японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd. Юкито Хигаки.

Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

По словам Юкито Хигаки, подтоплений на судне нет, системы управления и гребные винты - в порядке. "Как только оно сдвинется (с мели. - Ред.), сразу же будет на ходу", - заверил он.

Удаление морского грунта под судном продолжаются, на место выдвинулись еще два буксира, заявили в немецком Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающем за технические работы, связанные с контейнеровозом. Всего в операции задействованы минимум 10 буксиров, уточнили в Shoei Kisen.

До конца дня 27 марта предпримут минимум две попытки снять судно с мели

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники в Египте, что судно удалось сдвинуть с места после того, как специалисты убрали более 20 тысяч тонн донного грунта.

Представитель управления, отвечающего за судоходство по Суэцкому каналу, заявил, что 27 марта будут предприняты еще минимум две попытки снять контейнеровоз с мели. Представители Shoei Kisen заявили, что с судна снимут часть контейнеров, чтобы облегчить его вес, если углубление дна ни к чему не приведет.

Соединенные Штаты предложили помощь

Между тем США уже заявили, что готовы помочь Египту возобновить проходимость Суэцкого канала. "У нас есть оборудование и (технические. - Ред.) мощности, которыми не располагает большинство стран. Мы изучаем, что можем сделать и в чем может заключаться наша помощь", - заявил президент США Джозеф Байден.

Контейнеровоз отклонился от курса и сел на мель

400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса.

Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта. Участники операции в Суэцком канале углубляют дно вокруг судна. Его вес - свыше 220 тыс. тонн, длина - 400 метров.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.

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