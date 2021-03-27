Затор в Суэцком канале: владелец Ever Given надеется на подвижки 27 марта

Владелец гигантского контейнеровоза Ever Given, вот уже пятый день блокирующего проход по Суэцкому каналу в Египте, надеется, что судно удастся сдвинуть с мели до конца дня 27 марта. Никаких признаков повреждения двигателей контейнеровоза нет, подчеркнул на пресс-конференции глава японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd. Юкито Хигаки.
Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.
По словам Юкито Хигаки, подтоплений на судне нет, системы управления и гребные винты - в порядке. "Как только оно сдвинется (с мели. - Ред.), сразу же будет на ходу", - заверил он.
Удаление морского грунта под судном продолжаются, на место выдвинулись еще два буксира, заявили в немецком Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающем за технические работы, связанные с контейнеровозом. Всего в операции задействованы минимум 10 буксиров, уточнили в Shoei Kisen.
До конца дня 27 марта предпримут минимум две попытки снять судно с мели
Израильская газета The Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники в Египте, что судно удалось сдвинуть с места после того, как специалисты убрали более 20 тысяч тонн донного грунта.
Представитель управления, отвечающего за судоходство по Суэцкому каналу, заявил, что 27 марта будут предприняты еще минимум две попытки снять контейнеровоз с мели. Представители Shoei Kisen заявили, что с судна снимут часть контейнеров, чтобы облегчить его вес, если углубление дна ни к чему не приведет.
Соединенные Штаты предложили помощь
Между тем США уже заявили, что готовы помочь Египту возобновить проходимость Суэцкого канала. "У нас есть оборудование и (технические. - Ред.) мощности, которыми не располагает большинство стран. Мы изучаем, что можем сделать и в чем может заключаться наша помощь", - заявил президент США Джозеф Байден.
Контейнеровоз отклонился от курса и сел на мель
400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса.
Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта. Участники операции в Суэцком канале углубляют дно вокруг судна. Его вес - свыше 220 тыс. тонн, длина - 400 метров.
Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.
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Короткий путь к западному полушарию
Длина Панамского канала - 82 километра. После модернизации он стал значительно шире и глубже. Кроме того, увеличены шлюзы. Это сделано для того, чтобы как можно больше кораблей могли пройти из Тихого в Атлантический океан и обратно.
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Историческая поездка
Первым через модернизированный канал прошел контейнеровоз Cosco Shipping Panama, принадлежащий китайской судоходной компании. Такая роль досталась ему по жребию. "Я уже часто проходил через Панамский канал, но быть капитаном первого корабля, который проплывает здесь после реконструкции, просто бесподобно ", - заявил капитан Худе Родригез (Jude Rodrigues) перед отплытием.
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Панамский канал: путь открыт
После предварительной подготовки
Чтобы лоцманы и после модернизации канала уверенно управляли своими судами, они предварительно тренировались на маленьких моделях кораблей. Теперь между Тихим и Атлантическим океанами могут проходить суда шириной 49 и длиной 366 метров. Они смогут провозить до 600 миллионов тонн груза в год - это в два раза больше, чем раньше.
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Панамский канал: путь открыт
Дороже и с опозданием
Модернизация канала стоила свыше пяти миллиардов долларов - примерно на два миллиарда больше, чем было запланировано в начале. На стройке были задействованы 40 тысяч рабочих. Они взрывали горы, вывезли 150 миллионов кубометров земли и израсходовали 192 тысячи тонн стали.
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Новые шлюзы для более крупных кораблей
Частью Панамского канала являются три шлюзовые системы. В последние годы корабли становятся все больше, поэтому модернизация шлюзов была особенно важной. Благодаря им 96 процентов всех судов мира смогут пройти через Панамский канал.
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Панамский канал: путь открыт
Экономика и магнит для туристов
Панамский канал является важнейшим источником доходов для экономики страны, где живут 3,8 миллионов человек. Ежегодно он приносит около миллиарда долларов в бюджет государства. Через десять лет эта цифра должна достичь четырех миллиардов в год. Часть этих доходов приносит туризм: канал посещают многие из гостей Панамы.
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Панамский канал: путь открыт
Независимость от США
В 1999 году бывший президент США Джимми Картер торжественно передал контроль над каналом Панаме. Раньше его контролировали США. В 1903 году, когда началось строительство канала, Соединенные Штаты ввели на территорию Панамы войска и добились права пользоваться каналом бессрочно. 17 лет назад Панамский канал впервые принес прибыль - после того, как Панама начала управлять им.
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Панамский канал: путь открыт
Больше века со дня постройки
Первым кораблем в истории, который прошел через Панамский канал, стал пароход "Анкон" с двумя сотнями пассажиров на борту. Канал был спроектирован инженерным корпусом вооруженных сил США. Во время строительства с 1905 по 1914 год погибли 6 тысяч человек.
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Панамский канал: путь открыт
Северный конкурент
В будущем в Никарагуа появится еще более широкий и глубокий канал. Он финансируется консорциумом компаний из Китая, стройка началась в 2015 году. Начало эксплуатации запланировано уже на 2019 год. Проект подвергается жесткой критике со стороны граждан Никарагуа и экологов. Никарагуанский канал может поставить под вопрос статус Панамского канала в качестве важнейшего торгового пути континента.
Автор: Гретта Хаман, Никита Баталов