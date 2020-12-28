Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.
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Европейский регулятор EMA может зарегистрировать российскую вакцину в течение двух месяцев. После этого ЕС станет для России скорее производственной площадкой, чем покупателем.
ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Похоже, президент России медлил, чтобы не создавать ажиотажный спрос на вакцину внутри страны, пока налаживалось ее производство и осуществлялись экспортные поставки, считает Александр Плющев.