 Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

Контейнеровоз устроил затор в шприце с вакциной от ковида - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:01

В Еврокомиссии недовольны экспортом вакцин за пределы ЕС (24.03.2021)

Контекст

Может ли "Спутник V" переломить ход вакцинации в ЕС? Цифры и факты

Европейский регулятор EMA может зарегистрировать российскую вакцину в течение двух месяцев. После этого ЕС станет для России скорее производственной площадкой, чем покупателем.  

Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау

ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.  

Комментарий: Что мешало Владимиру Путину вакцинироваться раньше?

Похоже, президент России медлил, чтобы не создавать ажиотажный спрос на вакцину внутри страны, пока налаживалось ее производство и осуществлялись экспортные поставки, считает Александр Плющев.  

Третья волна коронавируса в Германии. Как ускорить вакцинацию?

Канцлер Ангела Меркель и земельные премьер-министры готовят меры по оптимизации кампании вакцинации. Время торопит. С каждым днем в стране все больше положительных тестов на SARS-CoV-2.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Спутник V" - что говорят в Евросоюзе о российской вакцине? (23.03.2021)  

Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca  

Также по теме

Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin russischer Impfstoff

Вакцинация от ковида: у кого иммунитет будет еще до Нового года 28.12.2020

По всему миру начинается массовая вакцинация от коронавируса. О том, кого надо бы привить в первую очередь, - карикатурист Сергей Елкин.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю  

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси  

Байден заговорил об отсрочке вывода войск США из Афганистана  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно