 США предложили помощь Египту из-за заблокировавшего Суэцкий канал судна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2021

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Мир

США предложили помощь Египту из-за заблокировавшего Суэцкий канал судна

Вашингтон и Каир обсуждают помощь в решении проблемы севшего на мель контейнеровоза Ever Given, сообщил Белый дом. Пентагон утверждает, что в Египет поедут эксперты ВМС США по углубительным работам.

Буксир около контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале

Буксир около контейнеровоза Ever Given

Власти США предложили Египту помощь в решении проблемы с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале. Вашингтон и Каир ведут переговоры о том, как именно может помочь американская сторона, сообщила глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки в пятницу, 26 марта. "Мы внимательно следим за ситуацией", - добавила она.

На место инцидента не позднее 27 марта направится группа специалистов по углубительным работам Военно-морских сил Соединенных Штатов, отмечает телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны США.

Контейнеровоз отклонился от курса и сел на мель

400-метровый контейнеровоз MV Ever Given класса Triple Е сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь на 24 марта. Следовавшее из Китая в Нидерланды судно полностью заблокировало движение через канал в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса.

Контейнеровоз, построенный в 2018 году и вмещающий 20 тысяч морских контейнеров, находится у побережья Египта. Участники операции в Суэцком канале углубляют дно вокруг судна.

Открытый в 1869 году Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли около 19 тысяч судов.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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