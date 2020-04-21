 Суэцкий канал заблокирован. Мировая торговля буксует, цены на нефть растут | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 27.03.2021

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Мир

Суэцкий канал заблокирован. Мировая торговля буксует, цены на нефть растут

Севший на мель контейнеровоз Ever Given перекрыл один из важнейших в мире торговых путей. Следствием могут стать перебои с поставками комплектующих, рост цен на нефть и другие товары.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given перекрыл Суэцкий канал

Песчаная буря, нулевая видимость и узкий канал с односторонним движением судов… Вот причины драмы контейнеровоза Ever Given. Как выброшенный на мелководье огромный кит, судно, сев на мель, закупорило одну из важнейших артерий мировой торговли. Как назло, именно в самом узком месте Суэцкого канала оно уперлось носом в один его берег, а кормой - в противоположный. Мимо никому не пройти. Попытки с помощью экскаваторов расширить канал в этом месте, а буксирами столкнуть гигантское судно с мели пока успехом не увенчались.

Миллиард тонн грузов ежегодно проходит через Суэцкий канал

В пробке застряли по меньшей мере 150 кораблей, следовавших курсом через Суэцкий канал. Объединение немецких судоходных компаний предостерегает о возможных негативных последствиях для экономик многих стран, если блокада канала затянется.

С помощью экскаваторов пытаются расширить канал

С помощью экскаваторов пытаются расширить канал

"Это как перекрытие одной из главных немецких автострад, - пояснил представитель объединения, - чем дольше оно длится, тем ощутимее последствия". В самом деле. Знатоки мировой торговли уверяют, что через Суэцкий канал идет от 10 до 15 процентов мирового контейнерного судоходства. 

По данным базирующейся в Египте администрации канала - Suez Canal Authority, через двухсоткилометровый канал, соединяющий Красное море со Средиземным, каждый год проходит около миллиарда тонн грузов на 19 тысячах судов. По 50 судов каждый день.

Торговля с Китаем: Суэцкий канал особенно важен для ФРГ 

"Это и плюшевые мишки, и мобильные телефоны, и принтеры, и прочая электроника. В контейнерах перевозят станки и оборудование, одежду и мебель. Даже автомобили провозят через Суэцкий канал на специальных грузовых судах", - рассказывает экономист из Deka Bank Габриэле Видман (Gabriele Widmann). 

Буксир пытается стянуть контейнеровоз с мели

Буксиры не в силах стянуть контейнеровоз с мели

По подсчетам экспертов Института мировой экономики в Киле (IfW), через Суэцкий канал осуществляется 8-9 процентов всех экспортно-импортных поставок Германии. Особенно важен этот маршрут для немецкой торговли с Китаем. По нему проходит две трети ее объема.

"Если последствия аварии не будут устранены в ближайшие дни, то это может негативно сказаться на поставках комплектующих в Германию", - сказал в интервью DW эксперт IfW по вопросам мировой торговли Винсент Штамер (Vincent Stamer). По его данным, 98 процентов всех грузовых судов, курсирующих между Китаем и Германией, осуществляются через Суэцкий канал. 

Что будет с ценами на нефть?

Пока Суэцкий канал заблокирован, в движение пришли финансовые рынки. 24 марта, на следующий день после аварии, цена на нефть североевропейского сорта Brent подскочила на более чем 6 процентов. Дело в том, что через этот канал проходят и многие танкеры, перевозящие "черное золото".

Географическое положение Суэцкого канала представляет собой ахиллесову пяту мировой экономики в двойном смысле. Во-первых, через него идет львиная доля поставок нефти из стран Ближнего и Среднего Востока в Европу и Северную Америку. А, во-вторых, этому маршруту нет разумной альтернативы. Поэтому и сравнение с автострадой не совсем корректное. Там можно пустить транспортный поток в объезд. В случае с Суэцким каналом такой возможности, по сути дела, нет.

Контейнеровоз идет через Суэцкий канал

Через Суэцкий канал проходит около миллиарда тонн грузов в год

Разве что, идти в обход всей Африки. А это "объезд" протяженностью в 6000 километров. Грузовые суда ходят со скоростью в среднем 15 узлов, то есть около 28 километров в час. Значит, в пути по маршруту, огибающему мыс Доброй Надежды, они были бы дней на десять дольше.

Поэтому мировые судоходные кампании и готовы платить немалую мзду Египту. Один проход через Суэцкий канал стоит около четверти миллиона долларов. В прошлом году оборот Suez Canal Authority составил 5,6 миллиарда долларов.

В конце недели биржевые цены на нефть - после паузы в четверг - снова поползли вверх. Свою роль, очевидно, сыграли сообщения, что эвакуация севшего на мель контейнеровоза затягивается. А значит, и игольное ушко мировой торговли пока останется закрытым.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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