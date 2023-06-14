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Пригожин не подчинился требованию Путина к ЧВК

Ольга Лебедева
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 июня.

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Евгений Пригожин с боевиками его ЧВК
Евгений Пригожин с боевиками его ЧВКФото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 14 июня (время московское).

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Основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с министерством обороны РФ, несмотря на требование президента РФ Владимира Путина. "Государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнера" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - сообщил Пригожин в Telegram-канале. Он выразил надежду на компромиссное решение Госдумы и президента о социальных гарантиях. Днем ранее Путин заявил, что боевики ЧВК должны заключать договоры с Минобороны, 10 июня с таким требованием выступил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, все воюющие в Украине "добровольческие отряды" должны подписать контракты с его ведомством до 1 июля.

Хроника событий 14 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 июня 14.00 - 23.59 >>>

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