Пригожин хочет взыскать с Навального и Милова по 5 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к президенту РФ Владимиру Путину, подал в Люблинский районный суд Москвы иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и ведущему YouTube-канала "Навальный Live" Владимиру Милову. Предприниматель хочет получить от каждого ответчика по 5 млн рублей, сообщают российские СМИ во вторник, 22 декабря. Пригожин считает, что распространенные Навальным и Миловым сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, заявили в суде.

Это не первый иск Пригожина к основателю ФБК. Только осенью бизнесмен, которого часто называют "поваром Путина", направил в московские суды иски о защите чести и достоинства к Навальному и его сторонникам на 50 млн рублей.

Во всех исках Пригожин требовал компенсации морального вреда, а также удаления и опровержения информации, которая, по его словам, не соответствовала действительности. Предприниматель уже подавал исковое заявление и к Милову, но Черемушкинский суд Москвы вернул документ из-за допущенных ошибок.

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