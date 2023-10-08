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При землетрясении в Афганистане погибли более 1000 человек

Даниил Сотников
8 октября 2023 г.

Спасательные службы предупреждают, что число жертв землетрясения в Афганистане может вырасти, поскольку многие завалы по-прежнему не разобраны.

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После землетрясения в Афганистане
После землетрясения в АфганистанеФото: MOHSEN KARIMI/AFP

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло более 1000 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря правительства талибов Билала Карими. По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

Утром в субботу, 7 октября, в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3. По предварительной информации, число жертв может исчисляться сотнями.

Гуманитарный кризис в Афганистане

 Как отмечает AFP, Афганистан, власть в котором удерживает террористическая группировка "Талибан", находится в гуманитарном кризисе, в том числе потому, что многие международные организации были вынуждены сократить свое присутствие в стране из-за выдвигаемых талибами требований. В июне прошлого года в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Афганистане погибли более тысячи человек.

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