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ПолитикаАфганистан

Талибы запретили все политические партии в Афганистане

Екатерина Венкина
15 мин. назад

До прихода движения "Талибан" к власти в Минюсте Афганистана были зарегистрированы свыше 70 крупных и небольших политических партий.

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Afghanistan | Taliban feiern zwei Jahre seit ihrer Rückkehr an die Macht
Два года с момента возвращения талибов к власти в АФганистане (фото из архива, Zerah Oriane/Abaca/picture alliance)Фото: Zerah Oriane/Abaca/picture alliance

Радикальное исламистское движение "Талибан" запретило все политические партии в Афганистане, заявив, что их деятельность противоречит шариату. Министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Шараи в четверг, 17 августа, объявил о запрете на пресс-конференции в Кабуле.

"В стране нет шариатской основы для деятельности политических партий. Они не служат национальным интересам, и народ их не ценит", - утверждал Абдул Хаким Шараи.

Свыше 70 крупных и небольших политических партий были зарегистрированы в Минюсте Афганистана два года назад - до того, как талибы вернули себе контроль над страной.

Задержания журналистов и давление на СМИ

Между тем в Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) напомнили о задержании талибами журналистов в шести провинциях страны в минувшие десять дней. В миссии указали на обязанность властей уважать право на свободу выражения мнений.

В рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Афганистан занимает 152-е место из 180, "Талибан" назван "одним из самых больших врагов свободы прессы в мире".

Два года назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение "Талибан". Талибы взяли всю страну под свой контроль в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО.

"Афганское общество деморализовано и обессилено. Экономика в руинах. Боле 20 млн человек живут за чертой бедности и борются за выживание", - отметил Хушал Асефи, журналист и бывший руководитель теле- и радиокомпании Ariana.

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