При ударе по базе США в Ираке пострадали военные

Как минимум пять военнослужащих США были ранены в результате предполагаемого ракетного удара по базе США в Ираке.

По меньшей мере пять американских военнослужащих были ранены в результате предполагаемого ракетного удара по базе США в Ираке. Об этом в ночь на вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По их предварительным данным, авиабаза Аль-Асад на западе Ирака была атакована двумя ракетами РСЗО "Катюша".

Число жертв основано на первоначальной информации, которая может измениться, уточнили источники агентства. "Персонал базы проводит оценку ущерба после нападения", - добавил один из них. В Вашингтоне обсудили защиту американских военных в Ираке и ответные действия на нападение.

Атака на базу США произошла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после недавних убийств командира ливанского радикального движения "Хезболлах" в Бейруте и главаря радикального исламистского движения ХАМАС в Тегеране. Обе эти группировки поддерживаются Ираном.

Ирак - союзник и США, и Ирана

Ирак - редкий союзник одновременно США и Ирана, уточняет Reuters. В стране размещены 2,5 тысячи американских военных и вместе с тем действуют военизированные группировки, поддерживаемые Ираном. С начала войны Израиля с исламистским радикальным движением ХАМАС в октябре 2023 года атаки на военнослужащих США участились.

Удар по базе США в Иордании

В конце января беспилотник атаковал военную базу США в Иордании. В результате удара трое военнослужащих погибли, десятки пострадали. Нападение совершили "поддерживаемые Ираном радикальные военизированные группировки, действующие в Сирии и Ираке", заявил президент США Джо Байден.

В ответ США нанесли "удары возмездия" по 85 целям в Ираке и Сирии.