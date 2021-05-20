 ″При этой власти работать не сможете″. Как выживают в Беларуси магазины с национальной символикой | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"При этой власти работать не сможете". Как выживают в Беларуси магазины с национальной символикой

Из-за политического кризиса в стране сразу несколько магазинов, торгующих товарами с национальным колоритом, были вынуждены закрыться или столкнулись с трудностями в работе.

Очередь в сувенирном магазине Symbal.by

Маленький сувенирный магазин Symbal.by был популярен и среди белорусов, и среди туристов

Бум товаров с национальной символикой  начался в Беларуси несколько лет назад. Белорусы активно покупали вышиванки, майки с этнической вышивкой, ленты с национальными узорами и сувениры с "Погоней" (государственный герб Белорусской Народной Республики в 1918 году и Республики Беларусь в 1991-1995 годах. - Ред.). "Дни вышиванок" устраивали даже провластные организации и госорганы. В появившихся тогда магазинах национальных товаров можно было свободно приобрести исторический бело-красно-белый флаг.

Президентская кампания 2020 года в корне изменила ситуацию. Товары с национальным колоритом, в первую очередь, бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали символами сторонников демократических перемен в стране, а магазины, которые их продавали, столкнулись с трудностями и даже были вынуждены закрыться, хотя  законодательного запрета на продажу бело-красно-белого флага  в стране пока нет.

Магазин Symbal.by: под давлением с лета 2020 года

Давление на магазины с национальной символикой началось летом в разгар избирательной кампании. Первым его ощутил на себе  магазин сувениров Symbal.by. Сначала в магазине начались многочисленные проверки госорганов из-за неприятной для Лукашенко надписи (поводом для проверок стали футболки с надписью "ПСІХОЗ%", которая отсылает к высказыванию президента Беларуси Александра Лукашенко о "коронавирусном психозе" и президентском рейтинге, который, как утверждали оппоненты Лукашенко, равен 3%. - Ред.). Руководству магазина пришлось объявить о приостановке работы, а покупателей, которые в последние дни работы пришли поддержать Symbal.by, жестоко разогнали силовые органы.

Футболка с принтом ПСIХО3%

Давление на магазин Symbal.by его директор связывает именно с этой футболкой с принтом

После закрытия магазин Symbal.by перешел в режим онлайн. "Мы устраняли нарушения, переделали систему пожарной сигнализации, но к нам пришли с очередной проверкой и придрались еще к каким-то мелочам. Мы поняли, что сколько ни делай, в этом помещении нам работать не дадут, и решили работать только онлайн", - рассказывает DW основатель магазина Павел Белоус. Правда, и в этом формате магазин работал только до конца 2020 года - начались проблемы с посылками из-за границы и производителями продукции. 

30 января в офис магазина пришла милиция и задержала четверых сотрудников, которым впоследствии присудили 15-20 суток ареста. "В тот день у нас забрали всю документацию, технику, флешки и всю продукцию, что была в продаже. И до сих пор нам ничего не вернули", - говорит Белоус. После этого магазину пришлось остановить торговлю, так как продавать было нечего, и распустить сотрудников.

Cейчас Symbal.by продает по символической цене на своей странице в Сети оцифрованные орнаменты и национальные мотивы в формате PDF, которые потом можно нанести на одежду. "Это нужно, чтобы хоть какие-то средства поступали, и мы могли сохранить статус юрлица и хозяйственную деятельность", - объясняет Павел. Кроме того, добавляет он, в соцсетях, где у магазина сформировалась достаточно большая аудитория, они рассказывают о событиях в Беларуси и культурных проектах.

"Погоня" и бело-красно-белое под запретом

Владелец Symbal.by Павел Белоус

Владелец Symbal.by Павел Белоус

Причину давления на магазин Павел Белоус однозначно связывает с происходящими в стране событиями и тем, что после вспыхнувших протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси бело-красно-белый флаг стал символом протестующих. "Была дана команда зачистить все публичное пространство от бело-красно-белой атрибутики и "Погони". Это происходило не только с нами: людей запугивали, штрафовали и задерживали, чтобы они убрали символику", - рассказывает владелец магазина.

Магазин Symbal.by не единственный, который был вынужден прекратить работу под давлением властей. В январе в Минске закрылся магазин "Мой модный кут", который с 2013 года продавал сувениры с национальной символикой. Перед закрытием в магазин пришли сотрудники милиции и задержали владельцев - семейную пару Алену и Валерия Есипенок. Как рассказывали владельцы, госорганы изъяли у них 70% процентов продукции: все товары с изображением "Погони" и флаги. Сейчас магазин тоже работает только онлайн.

О закрытии и распродаже оставшейся продукции недавно объявил и магазин "Будзьма-крама". Магазин модной одежды с национальным колоритом LSTR перешел на продажу онлайн. У бренда аксессуаров Vokladki из продажи пропали обложки для паспорта с "Погоней". А у фирмы Honar, которая производит одежду с национальными символами, начались проверки.

Бело-красно-белый флаг

Бело-красно-белый флаг с конца лета прошлого года стал символом протестов в Беларуси

В начале мая в магазин пришли представители Госстандарта. Их, по словам владельца бренда Honar Павла Довнара, особенно интересовали вещи "определенных цветов". "У нас отобрали 21 единицу товаров нашего производства и производства наших партнеров. Нашли ошибку в маркировке этикетки - не было значка о запрете сушки в барабане машины. По такой же незначительной причине нам запретили продавать мыло бренда Karali" - рассказывает Павел DW.

Найденные мелкие нарушения он считает лишь зацепкой: "Мы все исправили, пригласили их посмотреть, но Госстандарт к нам пока еще не пришел". Проверка продлится до 28 мая. "До конца проверки точно должны зайти, я даже не знаю, что они скажут", - говорит Павел. Сейчас магазин работает только онлайн, деятельность шоурума при мастерской приостановлена.

В режиме ожидания

От результатов проверки владелец бренда Honar ничего хорошего не ждет. "Если бы нас хотели сразу закрыть, вероятно, это был бы не Госстандарт, - рассуждает он. - Хотя, может, они хотят сначала насобирать деньги со штрафов, мне тут трудно сказать". По словам Павла Довнара, магазин не закроется до тех пор, пока будет иметь право работать. "Конечно, мы понимаем, что у нас закрыть можно по любой причине. Даже если исполнить все требования, все равно найдется причина для запрета и закрытия", - уверен Довнар.

Пессимистично настроен и основатель Symbal.by Павел Белоус. "Нам четко дали понять, что при этой власти мы работать не сможем. А вкладывать деньги в открытие нового магазина, когда у нас забрали имущество на 50 тысяч рублей, я не готов. Работать в ноль, учитывая, что в любой момент могут прийти и все забрать, я не вижу смысла".

Пока страна находится в "подвешенном состоянии", и сам Павел, и его бизнес ушли в режим ожидания. И все же он не теряет надежды. "Мы рисуем новые дизайны, готовим книги. Пока это все в формате складывания в ящик, но мы надеемся, что через месяц, два или год мы вернемся к работе", - говорит Павел Белоус.

Смотрите также:

  • цепь солидарности в Минске - люди стоят с бело-красно-белым флагом

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи солидарности

    Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

  • Протестующие с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Дворовые протесты

    Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

  • На стене граффити, посвященные аварии на ЧАЭС

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Политические граффити

    В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

  • Белорусы с заклеенными красно-зеленой лентой глазами в видеоролике

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Видео-ролики

    К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

  • Люди с бело-красно-белыми флагами

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Цепи свободы в других городах Беларуси

    На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

  • Бело-красно-белый флаг в небе, прикрепленный к белым и красным воздушным шарам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белые флаги в небе

    В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

  • Плакаты Свободу Диме Яновскому в руках у людей, лиц которых не видно из-за плакатов

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Акции солидарности с политзаключенными

    Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

  • Импровизированный бело-красно-белый флаг на потоке лифта

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символика в лифтах

    Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

  • Рисунок на асфальте - Мы разам

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Рисунки на асфальте

    "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

  • наклейка на входе в лифт - бело-красно-белый флаг

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Наклейки в подъездах

    Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

  • Пальцы руки, ногти которых выкрашены в белы и красный цвета

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Бело-красно-белый маникюр

    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 07:36

Эксклюзив DW: как мэр Риги объяснил замену флага Беларуси (25.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как белорусы теряют работу из-за позиции по магазину сувениров (10.07.2020)  

Протест против Лукашенко: как за бело-красно-белый флаг в Беларуси оштрафовали пенсионерку  

Также по теме

Belarus Minsk | Proteste & Verhaftungen

Белорусских силовиков не останавливает возраст протестующих 20.05.2021

Правозащитники фиксируют факты жестокого обращения с десятками пожилых людей, принимавших участие в мирных протестах в Беларуси. DW - с рассказами нескольких пострадавших.

Belarus Minsk | Proteste von Senioren mit Flagge

Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага 30.01.2021

Власти Беларуси хотят объявить экстремистским бело-красно-белый флаг. Как этот флаг вообще появился, что означает и почему так популярен? DW обратилась к ученым.

Weißrussland | Proteste | Pressefreiheit

Что происходит с Tut.by и другими медиа в Беларуси. Взгляд изнутри 18.05.2021

В своем комментарии специально для DW главный редактор портала Tut.by Марина Золотова рассуждает о репрессиях и давлении на медиа в Беларуси.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Санкции против Беларуси и экономика Германии: важен транзит, а не рынок  

Лукашенко: "ХАМАС, не ХАМАС - не имеет значения"  

Глава МИД ФРГ требует серьезных последствий для Лукашенко за захват самолета  