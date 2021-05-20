"При этой власти работать не сможете". Как выживают в Беларуси магазины с национальной символикой

Из-за политического кризиса в стране сразу несколько магазинов, торгующих товарами с национальным колоритом, были вынуждены закрыться или столкнулись с трудностями в работе.
Бум товаров с национальной символикой начался в Беларуси несколько лет назад. Белорусы активно покупали вышиванки, майки с этнической вышивкой, ленты с национальными узорами и сувениры с "Погоней" (государственный герб Белорусской Народной Республики в 1918 году и Республики Беларусь в 1991-1995 годах. - Ред.). "Дни вышиванок" устраивали даже провластные организации и госорганы. В появившихся тогда магазинах национальных товаров можно было свободно приобрести исторический бело-красно-белый флаг.
Президентская кампания 2020 года в корне изменила ситуацию. Товары с национальным колоритом, в первую очередь, бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали символами сторонников демократических перемен в стране, а магазины, которые их продавали, столкнулись с трудностями и даже были вынуждены закрыться, хотя законодательного запрета на продажу бело-красно-белого флага в стране пока нет.
Давление на магазины с национальной символикой началось летом в разгар избирательной кампании. Первым его ощутил на себе магазин сувениров Symbal.by. Сначала в магазине начались многочисленные проверки госорганов из-за неприятной для Лукашенко надписи (поводом для проверок стали футболки с надписью "ПСІХОЗ%", которая отсылает к высказыванию президента Беларуси Александра Лукашенко о "коронавирусном психозе" и президентском рейтинге, который, как утверждали оппоненты Лукашенко, равен 3%. - Ред.). Руководству магазина пришлось объявить о приостановке работы, а покупателей, которые в последние дни работы пришли поддержать Symbal.by, жестоко разогнали силовые органы.
После закрытия магазин Symbal.by перешел в режим онлайн. "Мы устраняли нарушения, переделали систему пожарной сигнализации, но к нам пришли с очередной проверкой и придрались еще к каким-то мелочам. Мы поняли, что сколько ни делай, в этом помещении нам работать не дадут, и решили работать только онлайн", - рассказывает DW основатель магазина Павел Белоус. Правда, и в этом формате магазин работал только до конца 2020 года - начались проблемы с посылками из-за границы и производителями продукции.
30 января в офис магазина пришла милиция и задержала четверых сотрудников, которым впоследствии присудили 15-20 суток ареста. "В тот день у нас забрали всю документацию, технику, флешки и всю продукцию, что была в продаже. И до сих пор нам ничего не вернули", - говорит Белоус. После этого магазину пришлось остановить торговлю, так как продавать было нечего, и распустить сотрудников.
Cейчас Symbal.by продает по символической цене на своей странице в Сети оцифрованные орнаменты и национальные мотивы в формате PDF, которые потом можно нанести на одежду. "Это нужно, чтобы хоть какие-то средства поступали, и мы могли сохранить статус юрлица и хозяйственную деятельность", - объясняет Павел. Кроме того, добавляет он, в соцсетях, где у магазина сформировалась достаточно большая аудитория, они рассказывают о событиях в Беларуси и культурных проектах.
Причину давления на магазин Павел Белоус однозначно связывает с происходящими в стране событиями и тем, что после вспыхнувших протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси бело-красно-белый флаг стал символом протестующих. "Была дана команда зачистить все публичное пространство от бело-красно-белой атрибутики и "Погони". Это происходило не только с нами: людей запугивали, штрафовали и задерживали, чтобы они убрали символику", - рассказывает владелец магазина.
Магазин Symbal.by не единственный, который был вынужден прекратить работу под давлением властей. В январе в Минске закрылся магазин "Мой модный кут", который с 2013 года продавал сувениры с национальной символикой. Перед закрытием в магазин пришли сотрудники милиции и задержали владельцев - семейную пару Алену и Валерия Есипенок. Как рассказывали владельцы, госорганы изъяли у них 70% процентов продукции: все товары с изображением "Погони" и флаги. Сейчас магазин тоже работает только онлайн.
О закрытии и распродаже оставшейся продукции недавно объявил и магазин "Будзьма-крама". Магазин модной одежды с национальным колоритом LSTR перешел на продажу онлайн. У бренда аксессуаров Vokladki из продажи пропали обложки для паспорта с "Погоней". А у фирмы Honar, которая производит одежду с национальными символами, начались проверки.
В начале мая в магазин пришли представители Госстандарта. Их, по словам владельца бренда Honar Павла Довнара, особенно интересовали вещи "определенных цветов". "У нас отобрали 21 единицу товаров нашего производства и производства наших партнеров. Нашли ошибку в маркировке этикетки - не было значка о запрете сушки в барабане машины. По такой же незначительной причине нам запретили продавать мыло бренда Karali" - рассказывает Павел DW.
Найденные мелкие нарушения он считает лишь зацепкой: "Мы все исправили, пригласили их посмотреть, но Госстандарт к нам пока еще не пришел". Проверка продлится до 28 мая. "До конца проверки точно должны зайти, я даже не знаю, что они скажут", - говорит Павел. Сейчас магазин работает только онлайн, деятельность шоурума при мастерской приостановлена.
От результатов проверки владелец бренда Honar ничего хорошего не ждет. "Если бы нас хотели сразу закрыть, вероятно, это был бы не Госстандарт, - рассуждает он. - Хотя, может, они хотят сначала насобирать деньги со штрафов, мне тут трудно сказать". По словам Павла Довнара, магазин не закроется до тех пор, пока будет иметь право работать. "Конечно, мы понимаем, что у нас закрыть можно по любой причине. Даже если исполнить все требования, все равно найдется причина для запрета и закрытия", - уверен Довнар.
Пессимистично настроен и основатель Symbal.by Павел Белоус. "Нам четко дали понять, что при этой власти мы работать не сможем. А вкладывать деньги в открытие нового магазина, когда у нас забрали имущество на 50 тысяч рублей, я не готов. Работать в ноль, учитывая, что в любой момент могут прийти и все забрать, я не вижу смысла".
Пока страна находится в "подвешенном состоянии", и сам Павел, и его бизнес ушли в режим ожидания. И все же он не теряет надежды. "Мы рисуем новые дизайны, готовим книги. Пока это все в формате складывания в ящик, но мы надеемся, что через месяц, два или год мы вернемся к работе", - говорит Павел Белоус.
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