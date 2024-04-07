При атаке беспилотников под Белгородом погиб один человек

Осколки дрона попали в автомобиль, в котором ехала семья из шести человек, сообщил губернатор Белгородской области. Пострадали пять человек.

В селе Шагаровка под Белгородом обломки сбитого беспилотного летательного аппарата попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 7 апреля. В результате погибла девушка, еще пять человек, включая двоих детей, пострадали.

По словам Гладкова, девушка умерла от полученных ран на месте еще до прибытия врачей. Отец погибшей получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Жена пострадавшего "находится в стрессовом состоянии", ей оказывается помощь.

Еще один пострадавший, 18-летний молодой человек, также получил закрытую черепно-мозговую травму, он в удовлетворительном состоянии. Кроме того, пострадали двое детей, которых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Осколками дрона, как сообщается, посечены вывеска и фасад коммерческого объекта в селе Шагаровка. Всего на подлете к Белгороду системы ПВО сбили четыре беспилотника, рассказал Гладков. Он обвинил в нападении Вооруженные силы Украины.

Минобороны РФ сообщило о 12 сбитых над областью дронах

Министерство обороны России сообщило, что средствами ПВО около 16.00 по мск были "перехвачены и уничтожены" 12 беспилотников над Белгородской областью и три над Брянской областью.

Еще один дрон, по данным ведомства, уничтожили над Белгородской областью около 14.30 мск.

Харьков вновь находится под обстрелом

Украинская сторона не комментировала атаки на Белгородскую область, но сообщила о новых обстрелах Харькова и области.

Российские войска в ночь на 7 апреля обстреляли четырехэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, погибла 85-летняя местная жительница, написал в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов . Разрушены два этажа дома.

Кроме того, удару беспилотников ночью подвергся Харьков. При ударе пострадали три человека. Повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки и три автомобиля.

По словам Синегубова, удары по Харькову продолжились в течение дня. Известно о пяти пострадавших, указала областная прокуратура .

Зеленский пообещал "конкретный и справедливый" ответ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил обстрелы Харькова с главами основных силовых структур. "Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый", - написал глава государства в Telegram-канале.

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